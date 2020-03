Klopp révèle un message clé dans une “ grande réunion ” après la perte de Liverpool

Date de publication: vendredi 6 mars 2020 2:18

Jurgen Klopp a reconnu que lui et son équipe devaient «parler d’une manière plus détaillée» après la défaite de Watford, et insiste sur le fait qu’il a vu ces discussions porter leurs fruits lors de la défaite de la FA Cup à Chelsea.

Liverpool a perdu trois de ses quatre derniers matchs, car il a vu une potentielle saison invincible et un glissement historique des triple malgré sa maîtrise en quelques jours.

Mais Klopp affirme que son équipe “poursuivra” son chemin vers un premier titre de Premier League en 30 ans après avoir organisé une “grande réunion” cette semaine.

Klopp a déclaré avant leur affrontement avec Bournemouth samedi: «Nous avons eu une grande réunion après Watford et Chelsea. J’ai dit après le match que j’aimais beaucoup le jeu.

«Nous avons concédé deux buts, deux situations que nous n’aimions pas. C’était un match intense sinon, très bien. Difficile de dire quand on a perdu mais c’est la vérité. “

«Je pensais que maintenant nous devons parler de manière plus détaillée et nous l’avons fait. J’ai vu une réaction des joueurs [at Chelsea]. Nous continuons donc. Je ne peux pas faire une réunion où c’est pareil. Ça ne marche pas. Les adversaires étaient forts, nous moins.

“Nous ne sous-estimons pas [this run] c’est l’opposé de la normale mais nous ne pouvons pas changer les choses juste pour le récupérer, vous devez vous fier à ce qui a été bien avec plus d’intensité. Des moments de force avec qualité, tout ça.

“Il est difficile de ne pas faire les gros titres [for me]. Je ne suis pas tellement d’humeur mais je ne suis pas aveugle. Je vois que nous n’avons pas marqué, nous ne l’avons pas pris pour acquis auparavant, mais il s’agit de la façon dont nous nous mettons en place et faisons les choses. Comme nous gérons bien les petits revers du football. »

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.