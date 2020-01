Klopp salue les “ garçons fous ” dominants à 85% et admet les “ erreurs ” de Liverpool

Date de publication: dimanche 19 janvier 2020 7:27

Jurgen Klopp réclamations Liverpool aurait dû être “plus clair” de Manchester United avant Mo Salah a conclu une victoire 2-0 à Anfield.

Liverpool a marqué avec sa première véritable tentative du match, alors que Virgil van Dijk n’a pas été mis au défi de propulser de la tête d’un corner.

Les Reds ont marqué deux autres buts lors de la première mi-temps qu’ils ont dominé.

Et le schéma de jeu était similaire en deuxième période, le but de United étant en état de siège.

Les visiteurs ont progressé lentement dans le jeu et auraient pu égaliser alors qu’Anthony Martial s’est enflammé après un beau jeu de construction des Red Devils.

Mais Mo Salah a scellé la victoire pour Liverpool à la dernière minute alors qu’Alisson a trouvé l’attaquant avec brio, permettant à l’Egyptien de traverser et de faire glisser le ballon sous David de Gea.

Klopp a déclaré à Sky Sports: «C’est un grand soulagement, j’étais vraiment satisfait de 85 à 90% du jeu, nous étions brillants. Nous avons dominé le match, surtout en première mi-temps. L’énergie qu’ils ont mise sur le terrain était incroyable.

«Sur une journée normale, nous aurions marqué trois fois en première mi-temps et en deuxième mi-temps jusqu’à 65 minutes, nous aurions dû être plus clairs.

«Mais United a une qualité évidente, a joué un peu plus au football et nous avons dû défendre. Là, nous avons de petites erreurs ici et là, nous n’avons pas suffisamment utilisé la possession et le jeu reste donc ouvert.

«Ensuite, nous avons marqué un but merveilleux et merveilleux à la fin, un très bon sentiment.»

On a demandé à Klopp s’il était surpris par le niveau de performance de ses joueurs.

Il a ajouté: «Pour être honnête, pas vraiment. Nous avons eu des séances exceptionnelles contre les enfants – 11 contre 11. Les garçons deviennent fous. Je ne le prends pas pour acquis, mais je les vois pendant la semaine, donc je ne suis pas surpris. “

Nous ne pouvons pas vraiment croire que nous écrivons cela, mais les costumes nous ont convaincus de faire une émission sur YouTube. Sarah et Dan y sont, vous devriez probablement le regarder, ne serait-ce que pour voir leurs visages. Abonnez-vous ici.