Klopp sanctionne la vente de 30 millions de livres sterling de la star du prêt de Liverpool dans le cadre d’un plan astucieux

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, est heureux de vendre la star du prêt Harry Wilson cet été en raison de la montée de Curtis Jones au cours des dernières semaines, selon un rapport.

Wilson a émergé en tant que talent en Premier League cette saison lors de son prêt avec Bournemouth, qui a fait suite à des phases précédentes du championnat avec Derby County et Hull City.

L’international gallois a inscrit six buts en 22 matches de haut vol cette saison, avec Klopp suivre attentivement ses progrès sur la côte sud.

Malgré sa montée en forme, Wilson ne recevra probablement pas suffisamment de temps de jeu à Liverpool la saison prochaine en raison de leur pléthore d’options et de talent pour attaquer au milieu de terrain et à l’avant.

En effet, selon Football Insider, Klopp a pris sa décision finale sur le joueur et souhaite le décharger cet été, sa valorisation se situant actuellement aux alentours de 30 millions de livres sterling.

La source dit que KloppLa décision a été prise à la suite des récentes performances de Jones du côté de Liverpool.

Jones a marqué le vainqueur contre Everton au troisième tour de la FA Cup le mois dernier avant de faire match nul au quatrième tour à Shrewsbury Town.

Le joueur de 19 ans est ensuite devenu le plus jeune capitaine de Liverpool à avoir dirigé son équipe lors de la rediffusion de la FA Cup avec Shrewsbury et Klopp lui a également donné deux apparitions en camée en Premier League.

Liverpool, qui compte 22 points d’avance sur le sommet de la Premier League, sera de retour le week-end prochain face à Norwich City, après avoir battu les Canaries 4-1 à Anfield lors de leur match d’ouverture de la campagne.

Dans d’autres nouvelles, la légende brésilienne Kaka a révélé son admiration pour la récolte de talents brésiliens de Liverpool.

Alisson Becker, Fabinho et Roberto Firmino ont tous été influents dans la charge des Reds pour le titre de Premier League et Kaka a expliqué comment il regardait attentivement le trio.

“Alisson est le meilleur gardien de but du monde en ce moment, Fabinho est l’un des meilleurs milieux de terrain, et Firmino et [Luis] Suarez sont les meilleurs attaquants du monde », a déclaré le joueur de 37 ans.

