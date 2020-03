Klopp savait que Liverpool allait perdre; offre ses chaleureuses félicitations à Watford

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 8h58

Jurgen Klopp n’a pas tardé à féliciter chaleureusement Watford après être devenu la première équipe de Premier League cette saison à battre Liverpool avec une victoire 3-0 à Vicarage Road.

Un doublé de deuxième mi-temps d’Ismaila Sarr a mis les Hornets sous contrôle avant que l’attaquant sénégalais n’installe Troy Deeney à 18 minutes de temps pour fournir la cerise en plus d’une belle performance du côté de Nigel Pearson.

Cela a mis fin à la série invaincue de 44 matches de championnat des Reds, ce qui signifie qu’ils ne sont pas à la hauteur des Invincibles d’Arsenal de la campagne 2003-04, qui avaient disputé la saison et 49 matches sans défaite.

La première défaite de Liverpool en Premier League en plus d’un an ne fait pas grand-chose à leurs espoirs de remporter le titre, mais a assuré qu’ils avaient raté l’inclusion, égalant la série de 19 victoires consécutives de Manchester City.

«Je ne suis pas surpris par la performance car cela voudrait dire que je n’ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Je l’ai vu plusieurs fois », a déclaré Klopp.

“Ce que je peux dire et je pense que le score de 3-0 est un peu dur, mais nous avons joué un rôle important, donc nous n’avons pas à y penser.

«Le plus important, ce sont les félicitations de Watford, bien méritées. C’est ce qui devrait être le titre. Nous n’avons pas joué comme nous aurions dû et Watford a joué exactement comme ils le voulaient. »

Après avoir perdu à l’Atletico Madrid le 18 février, Liverpool a maintenant subi deux défaites en trois matchs toutes compétitions confondues.

Quand il a été interrogé sur le fait de ne pas devenir un invincible comme Arsenal, Klopp a de nouveau répété qu’il n’était pas concentré sur cette réalisation et était catégorique: il a toujours su que le club perdrait à nouveau un match de Premier League à un moment donné.

“Je ne pense pas que vous puissiez battre des records parce que vous voulez battre des records, vous cassez des records parce que vous êtes concentré à 100% sur chaque étape que vous devez faire” Klopp ajoutée.

«Ce soir, nous n’étions pas assez bons et ce n’est pas un avantage pour moi que, dans l’histoire, ils se retournent dans 500 ans et disent que Liverpool a presque réussi.

«Presque ce n’est pas ma principale préoccupation. Nous ne pouvons pas changer cela et chaque fois que nous perdrons un match, nous perdrons un match.

“Nous ne l’avons pas attendu, mais il était clair que cela arriverait donc nous n’y avons pas pensé. Nous savions toujours que cela arriverait et ce soir, c’est arrivé.

«Je le vois plutôt positif parce que plus on se rapproche de ces records, je ne suis pas gêné, mais je ne sais pas comment les autres pensent à ce sujet, donc à partir de maintenant, nous pouvons jouer au football gratuit et ne pas avoir à défendre ou essayer de obtenir le record. Nous essayons juste de gagner à nouveau des matchs de football et c’est ce que nous ferons. »

Virgil Van Dijk, quant à lui, a nié que Liverpool ait jamais songé à invaincre la saison et a appelé au calme après que les Reds aient subi leur deuxième défaite en trois matchs.