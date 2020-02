Klopp soulagé mais révèle ses premières inquiétudes concernant le démarrage de Sadio Mane

Date de publication: dimanche 16 février 2020 7:51

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a résumé le sort gagnant de Sadio Mane qui a pris son équipe devant Norwich samedi comme “parfait”.

Crinière, qui a quitté le terrain avec un problème musculaire contre les Wolves en janvier, était en pleine formation dans les jours qui ont précédé l’affrontement, mais a été laissé sur le banc à Carrow Road.

Cependant, Liverpool ayant soufflé et soufflé tout au long du match en raison de la défense bien réglée de Norwich et des conditions venteuses, Mane a été envoyé après une heure et a marqué le vainqueur 18 minutes plus tard.

S’exprimant après le match, Klopp a révélé qu’il avait des inquiétudes initiales concernant le démarrage de l’international sénégalais Mane, avec un œil sur le match nul de la Ligue des champions contre l’Atletico Madrid mardi.

Klopp a déclaré: «Cela aide quand vous avez une telle qualité sur le banc pour continuer. Oui, Sadio aurait pu commencer aujourd’hui bien sûr, mais je veux avoir une décision libre pour mardi.

«Vous ne pensez pas qu’ils devraient jouer deux matchs en si peu de temps. La qualité des autres est tout simplement trop grande pour que vous deviez pousser quelqu’un à travers.

“C’était parfait pour Sadio d’avoir quelques minutes mais il semblait qu’il était prêt, oui.”

Klopp a également été soulagé que son équipe soit «bien meilleure» en seconde période après une première mi-temps avec quelques moments clés.

“Il est facile de parler du vent et de choses comme ça, mais sur le terrain, les garçons doivent y faire face”, a déclaré le manager.

«Nous avons joué à coup sûr deux, trois, quatre balles longues de trop et la formation n’était pas préparée pour cela.

“Donc nous n’étions pas là pour les deuxièmes balles. Notre positionnement n’était pas exactement comme il aurait dû l’être.

«Une fois que nous avons changé dans cette formation spécifique, et (Todd) Cantwell réagit sur lui comme un marquage d’homme.

«Ensuite, notre milieu de terrain a parfois été surpris par les longues balles de nos demi-centres, donc il n’a pas remonté assez tôt. C’était évidemment beaucoup mieux en seconde période. »

Match aller mardi entre l’Atletico et Liverpool se jouera au Wanda Metropolitano, où les Reds ont remporté leur sixième coupe d’Europe en juin.

