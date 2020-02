Klopp surpris par la réponse d’un garçon demandant à Liverpool de perdre »

Vendredi 21 février 2020

Un petit fan de Manchester United a envoyé une lettre à l’entraîneur des “ rouges ” et lui a fortement demandé d’arrêter de gagner car il ne voulait pas gagner de champions de Premier League. L’Allemand, fidèle à son style, n’a pas hésité à répondre à l’adepte des «diables rouges».

Pour l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, il n’y a pas seulement le temps de former leurs joueurs et de les faire devenir des leaders incontestés de la Premier League, où ils ont remporté 25 de leurs 26 matchs, mais aussi de répondre aux lettres de supporters adverses. Daragh, un fan de Manchester United âgé de 10 ans, a envoyé une missive le 24 janvier à l’Allemand pour demander à son équipe d’arrêter de gagner des matchs.

«Cher Jürgen Klopp, je m’appelle Daragh. J’ai 10 ans. Je viens de Manchester United et la raison pour laquelle j’écris est de me plaindre. Liverpool gagne trop de matchs. Si vous gagnez neuf de plus, vous aurez la meilleure séquence de football anglais imbattable. Maintenant, être un fan de United est très triste », a avoué le garçon anglais dans la lettre.

De plus, il lui a fortement demandé de «la prochaine fois que je jouerai à Liverpool, s’il te plaît, fais-moi perdre. J’espère que je vous ai convaincu de ne pas gagner la Premier League ou tout autre match. »

Compte tenu de cela, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund ne voulait pas garder le silence et a décidé de répondre à la demande de Daragh, faisant preuve d’une grande empathie et le remerciant de sa volonté d’écrire.

«Cher Darag, je voulais vous remercier de m’avoir écrit. Je sais que tu ne m’as pas envoyé bonne chance ou quelque chose comme ça, mais c’est toujours bon d’écouter un jeune fan de football. Malheureusement, à cette occasion, je ne peux garantir que j’accéderai à votre demande. Autant vous voulez que Liverpool perde, mon travail consiste à faire gagner Liverpool », a-t-il écrit.

Cependant, Klopp a souligné que tout n’est pas un succès et un triomphe et a ajouté que «heureusement pour vous, nous avons perdu des matchs dans le passé et nous les perdrons à l’avenir parce que c’est le football. Après avoir lu votre lettre, je peux être sûr de votre passion pour le sport et votre équipe. Manchester United a de la chance de vous avoir.

Enfin, il a clôturé la lettre exprimant le profond respect qu’il a pour United malgré ses adversaires acharnés en Angleterre et sa tristesse au cas où les «rouges» conquièrent plus de titres.

«J’espère que si nous avons la chance de gagner plus de matchs et, peut-être, de récolter plus de titres, vous ne serez pas déçus car bien que nos clubs soient de grands rivaux, nous avons également un grand respect les uns pour les autres. C’est ça le football. Prenez soin de vous et bonne chance », a conclu l’écriture.