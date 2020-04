Klose pourrait être l’assistant de Flick au Bayern Munich

Miroslav Klose et Hansi Flick conviennent que le buteur légendaire de l’équipe allemande deviendra le deuxième entraîneur du Bayern Munich la saison prochaine. Selon Bild, Klose est actuellement l’entraîneur de l’équipe des moins de 17 ans de l’équipe bavaroise et souhaite poursuivre sa carrière sur le banc.

16/04/2020 à 10:57

CEST

Antonio Tuachi

Il y a quelques semaines, Flick a parlé de cette possibilité mais ne semblait pas très claire: “J’ai parlé à Miro, mais je vais aussi parler à l’un ou à l’autre”. Mais il a fini par tendre la main à l’ancien joueur de la Lazio: «Je pense que ce serait un atout pour notre équipe d’entraîneurs. Mais vous devez décider par vous-même. Ce n’est pas seulement ma décision. “

L’opération doit être approuvée par Hasan Salihamidzic, le directeur sportif, qui, il y a quelques mois, a eu un léger contact avec Klose, puisque le Bosniaque voulait que l’ancien attaquant quitte le banc des moins de 17 ans et prenne les rênes du moins de 19 ans mais la volonté de ‘Miro’ a prévalu.

Dès l’été Klose aura la qualification professionnelle de la DFB (Fédération allemande de football) et sVotre intention est de continuer à grandir en tant que technicien dans une position qui exigera plus. De Bild, ils assurent que le mouvement serait le plus logique compte tenu des bonnes relations entre Flick et le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.