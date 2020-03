Kluivert et isolement forcé pour coronavirus: «Rome ne me laissera pas sortir» Serie A

Le nombre d’infections à coronavirus augmente et le monde du football – et des sports en général – s’est arrêté. Les Roms devraient reprendre l’entraînement à Trigoria mercredi. Tous à la maison comme requis par le dernier décret et Justin Kluivert il a évoqué ce moment sur le portail telegraaf.nl: «Je suis chez moi dans la capitale et je ne peux pas faire grand-chose. Le club ne me laissera pas sortir, donc je ne m’entraîne que peu. De plus, je me détends avec ma petite-fille, qui est heureuse d’être avec moi. Toutes les choses normales, comme aller chez le coiffeur, ne sont plus possibles. Je suis à la suite de cette catastrophe et de ce qui se passe dans le monde, tout le monde a pris la question au sérieux. ”