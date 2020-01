“KO ma responsabilité. But annulé? Encore une autre erreur qui …”

FASANO (BR). Au terme du défi entre Fasano et Sorrento, avance de la 21e journée du championnat de Serie D groupe H, le technicien de l’Apulian Laterza il a analysé la défaite subie par ses garçons lors d’un retour contre les Rossoneri entraînés par monsieur Maiuri.

CONTESTER L’ÉPISODE

“Je suis désolé de devoir commenter un autre épisode défavorable, une situation qui a clairement influencé le résultat final. Aujourd’hui, nous voulions nous racheter, revenir à la victoire, mais c’est une période où tout est difficile pour nous et c’est dommage si nous nous retrouvons aussi à parler d’une autre erreur d’arbitrage. Mais les garçons doivent être calmes, je suis désolé de ne pas avoir obtenu de résultat positif, nous avons dû le faire et nous avons pu gagner mais en tout cas je prends la responsabilité de cette défaite.

HAUTE TÊTE, MAINTENANT LA COUPE

Corvino? Le trouver est important, maintenant nous ne baissons pas la tête malgré le moment compliqué et nous devons maintenir une estime de soi maximale parce que jusqu’à présent, nous avons fait de grandes choses. En tant que grand groupe, nous en sortirons, dans cette équipe il y a de grands joueurs et de grands hommes, nous travaillons dur et bientôt nous reviendrons pour gagner. Coupe? Chaque match peut être important pour sortir de ce moment négatif, c’est un aller-retour en demi-finale, une estime de soi maximale et une force mentale pour revenir à la victoire “