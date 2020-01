Kobe Bryant et le jour où Ronaldinho a présenté Messi: “Comment allez-vous pas le meilleur?”

La mort de Kobe Bryant a choqué le monde entier. La star du basket-ball a eu un accident d’avion en Californie et a perdu la vie à 41 ans.

Un de ses grands amis qui lui a donné ce sport n’était ni plus ni moins que Ronaldinho, avec qui il a eu plus d’une rencontre qui a laissé des anecdotes captives à retenir.

Il y a plusieurs annees, L’ancien joueur des LA Lakers a visité la formation de Barcelone, qui à ce moment-là est allé faire une pré-saison à Los Angeles.

A cette époque, Ronaldinho en a profité pour présenter Lionel Messi d’une manière très particulière: “Quand Barcelone est arrivée à Los Angeles il y a longtemps, Ronaldinho, qui est mon ami, me dit: ‘Regardez, Kobe, je vais vous présenter le joueur qui Il sera le meilleur joueur de tous les temps. “Mais vous êtes le meilleur joueur!” J’ai dit. “Il ira mieux”, a-t-il déclaré. Et c’était Lionel Messi, qui avait 17 ans“, a déclaré Kobe.

Et dans le même sens, il a félicité l’Argentin: “Nous sommes les mêmes Messi et moi, pour la façon dont nous pensons à notre obsession. Pour lui, c’est le football et pour moi le basket. En tant que personnes, nous sommes différents: c’est une personne très réservée, mais dans l’amour que nous ressentons pour notre sport, nous sommes égaux. Et en talent aussi, heh “, a-t-il plaisanté.