Kobe Bryant: la famille de la star de la NBA marquée par une tragédie nnda nnlt Full Sports

Après la mort de la star de la NBA Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère survenu le dimanche 26 janvier en Californie, dans lequel sa fille et 7 autres personnes sont également décédées, plusieurs passages intimes de la famille de l’athlète sont révélés qui fait face à un moment difficile après la tragédie qui a choqué le monde entier.

Ce matin fatidique, la légende des Lakers avec sa fille et sept autres personnes se rendaient à un entraînement de basket-ball à la Mamba Academy, située près de Thousand Oaks. L’itinéraire de vol indique que l’avion a décollé à 17 h 05 GMT et qu’après 40 minutes de connexion perdue, en plein dans la zone de l’accident. Tout le monde est décédé. Après avoir connu la terrible nouvelle, les messages émotionnels dédiés à la star de la NBA ont inondé les réseaux sociaux.

Maintenant, sa femme Vanessa et ses trois autres filles devront trouver un moyen d’aller de l’avant après cette tragédie qui leur a brisé le cœur. Mais qui est la femme qui a soutenu le légendaire basketteur? Qui sont les petits que Kobe Bryant aimait tant dans la vie? Ensuite, nous vous présentons les grands amours de la vie de l’athlète.

LES FILLES DE KOBE BRYANT: GIANNA, NATALIA, BIANKA ET CAPRI

Vanessa Bryant est la veuve de l’ancienne joueuse des Lakers de Los Angeles, considérée comme une légende du basket-ball. Elle est née en Californie, mais a une origine latine, car sa mère est mexicaine, elle parle donc couramment l’espagnol.

Ils se sont tous deux rencontrés en 1999, alors qu’elle avait 17 ans et qu’il avait 20 ans. Pour cette occasion, Kobe Bryant jouait déjà pour les Lakers de Los Angeles, alors que la fille étudiait encore au lycée, alors qu’elle dansait. Ainsi, grâce à ses mouvements, il a réussi à apparaître dans le clip vidéo de la chanson “G’d Up”, du groupe de rap Tha Eastsidaz, alors qu’il tentait de produire son premier album musical, qui n’a jamais vu le jour.

Kobe Bryant, avec sa femme, Vanessa, et trois de leurs quatre filles, Gianna, Natalia et Bianka, à Los Angeles en 2017 (Photo: EFE)

Quand Vanessa a eu 18 ans, ils ont annoncé leur engagement, même si les parents du basketteur n’étaient pas d’accord parce qu’il n’était pas afro-américain. Quelque chose qui est apparu et résolu après le mariage en 2001 lorsque Joe Jellybean Bryant, l’ancêtre de l’athlète légendaire, a déclaré: “C’est sa vie.”

Depuis que Bryant a pris sa retraite du basketball actif en 2016, il était dévoué à sa famille. Le mariage a eu quatre filles: Gianna, qui voyageait dans l’hélicoptère avec son père au moment de l’accident, Natalia, Bianca et Capri Kobe, née il y a seulement sept mois et qu’elles appellent Coco.

Kobe et Vanessa Bryant

Juste avant la naissance de sa dernière fille, Kobe Bryant a déclaré son amour pour sa femme sur Instagram à l’occasion de leur anniversaire de mariage avec une photo de la jeunesse du couple accompagnée du texte suivant.

“Il y a 20 ans, j’ai rencontré ma meilleure amie, ma reine Vanessa. J’ai décidé de l’emmener à Disneyland ce soir-là pour un dîner à l’ancienne. Je t’aime ma mamacita pour toujours”, a-t-elle écrit le jour de son anniversaire à côté d’une image de la Mariage quand ils sortaient encore. Ce jour-là, le couple s’est souvenu de cette date et s’est rendu à Paris, laissant leurs quatre filles à la maison.

Kobe Bryant embrasse sa fille Gianna Bryant (également décédée dans l’accident d’hélicoptère), lors d’un match des Lakers de Los Angeles, le 17 novembre 2019 (Photo: EFE)

Maintenant, cette famille a été brisée pour toujours et Vanessa, Natalia, Bianca et Coco devront surmonter la perte du mari et du père, ainsi que de la fille et de la sœur.

Gianna, la deuxième des filles du couple, décédée dans l’accident, avait hérité de la passion de son père pour le basket-ball et dans la famille ils l’appelaient Mambacita en référence au surnom, Black Mamba, pour lequel son père était connu dans le monde du sport

Kobe Bryant avait récemment été vu avec sa fille Gianna dans un match des Los Lakers où il avait dit qu’il avait passé un bon moment car c’était “la première fois qu’il voyait un match à travers les yeux” de sa fille.

Kobe Bryant et sa famille à la célébration d’Halloween 2019 (Photo: Instagram)

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Gianna jouerait dans la NBA comme lui, il n’a pas hésité à dire en souriant: “Bien sûr. Ils me demandent toujours si j’aurais aimé avoir un enfant pour suivre mon héritage et je dis, ce n’est pas nécessaire, je l’ai pour elle. “

“Certains voudront jouer dans la NBA féminine, d’autres non, ce que nous essayons, c’est de leur donner une base et qu’ils comprennent la quantité de travail et de préparation qui sont nécessaires pour atteindre l’excellence”, a-t-il ajouté dans une interview avec Jimmy Kimmel.

Kobe Bryant et sa plus jeune fille Coco (Photo: Instagram)

