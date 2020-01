Kobe Bryant meurt: la réaction et les pleurs de Shaquille O’Neal au Staples Center de Los Angeles | VIDEO | NCZD Autres sports

Mis à jour le 29/01/2020 à 11:24

La tristesse de la mort de Kobe Bryant Il est toujours présent dans le monde du sport. Cette fois, c’était au tour de Shaquille O’Neal, l’ancien centre de Los Angeles Lakers et partenaire de Black The Black Mamba ‘, qui n’a pas pu s’empêcher de verser des larmes lors d’une émission en direct du Staples Center où ils se souvenaient du joueur de basket-ball disparu.

La vidéo qui a été publiée sur YouTube et il est devenu viral, il est assez touchant, car il a montré un «Shaq» bien au-delà de l’énorme force physique qui le caractérise. Le géant qui a réalisé quatre anneaux NBA avec Bryant, s’est cassé et a laissé un sentiment de tristesse.

«La dernière fois que nous avons parlé, nous étions ici, au Staples Center. Je lui ai demandé de marquer 50 points et il en a fait 60. Cela fait longtemps », se souvient O’Neal, qui s’est effondré plus tard en regrettant de ne plus avoir de temps pour s’entretenir avec Kobe. «Nous ne pourrons pas plaisanter lors de la cérémonie lorsque vous entrerez dans le Hall of Fame. Nous ne pourrons pas dire «j’ai cinq championnats, vous en avez quatre». Nous ne pourrons pas dire que si nous ne nous étions pas séparés, nous aurions gagné 10. Ces choses sont irrécupérables. »

Shaquille O’Neal a reconnu avec un message que sa relation avec Bryant n’était pas si proche et il l’a regretté. «J’ai perdu mon père et ma sœur, mais pour l’instant, je veux juste vous dire quelque chose. J’aimerais que nous reparlions. »

Un bravo à «Mamba»

Shaquille O’Neal avait déjà gagné l’apparence des réseaux sociaux lorsqu’il est arrivé au Staples Center et a coupé l’ovation qu’il recevait pour encourager feu Kobe Bryant.

Quand les fans l’ont vu arriver, ils ont commencé à chanter le classique “Saq, Shaq”, mais il les a réduits au silence et a commencé à chanter “Kobe, Kobe …” a fait infecter les gens et vivre un beau moment en l’honneur de l’éternel 24 .

Shaquille O’Neal a coupé l’ovation vers sa personne pour se souvenir de son ami Kobe Bryant (Vidéo: ESPN)

