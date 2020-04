Koke, la passion du matelas d’une vie

Le joueur a répondu aux questions des fans sur son compte Instagram et n’a pas hésité à approuver – au cas où ce ne serait pas clair – son amour pour les couleurs rouge et blanc.

Voir ce post sur Instagram Aujourd’hui, nous avons tout donné, mais ce n’était pas suffisant. Nous avons 11 finales devant @laliga. Il est temps de penser à Liverpool. Pour nous et pour vous. # AúpaAtleti Un message partagé par Jorge Resurrección, Koke (@ koke6) le 7 mars 2020 à 12:10 pm PST

Un amour qui vient quand j’étais petit, quand j’y suis allé “avec mon père se tenant la main pour voir mon Atlético de Madrid » à Vicente Calderón. Et c’est que l’ancien Colisée Rojiblanco aura toujours une place spéciale dans votre cœur.

Koke a également rappelé certains de ses meilleurs moments ou sa grande idole: Fernando Torres. “Nous voulions tous être comme lui”affirma-t-il.

Voir ce post sur Instagram Prêt pour le match important de demain. Nous vous attendons tous. Allons @atleticodemadrid! # LaUniónHaceLaFuerza # AúpaAtleti Un post partagé par Jorge Resurrección, Koke (@ koke6) le 6 mars 2020 à 10:41 PST

De plus, il a rappelé certaines de ses meilleures passes décisives. “J’ai de nombreuses spéciales … Je garde Miranda en finale de la Coupe pour ce que cela signifiait d’être champions et Gabi à Lyon parce que c’était son dernier but avec notre Atlético de Madrid.”

