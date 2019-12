Kompany exhorte Man City à remettre à Guardiola un nouveau contrat à long terme

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 8:23

Vincent Kompany a exhorté Manchester City à lier le manager Pep Guardiola à un nouveau contrat à long terme.

Les spéculations sur l'avenir de Guardiola ont persisté cette saison malgré le fait que le patron de la ville ait dit, lorsqu'on lui a demandé, qu'il souhaitait rester au stade Etihad.

Plus tôt ce mois-ci, Guardiola, qui est sous contrat jusqu'en 2021, a nié avoir une clause de rupture dans son contrat qui pourrait le voir partir à la fin de la saison en cours.

L'ancien capitaine Kompany aimerait voir toutes les spéculations annulées, City faisant tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que de nouvelles conditions soient convenues.

Kompany, qui a quitté City à la fin de la saison dernière pour occuper un poste de direction à Anderlecht, a déclaré à Sky Sports: «Si j'étais dans une position décisive à City maintenant, je ferais tout ce que je peux pour garder Pep aussi longtemps que je pouvez. Il est vraiment le meilleur. »

Guardiola, dont l'équipe de la ville a remporté cinq des six derniers trophées nationaux proposés, se dit satisfait et aucune nouvelle négociation de contrat n'a commencé.

L'ancien manager de Barcelone a déclaré: «Nous sommes déjà venus ici depuis quatre saisons et après une autre, ce sera cinq car j'essaie de rester ici la saison prochaine également. C’est long.

«Mais regardez ce qui se passe dans les clubs, (ils) licencient semaine après semaine leurs managers. J'ai dit à plusieurs reprises que je suis incroyablement bon ici, d'accord, mais pour prolonger le contrat, vous devez voir si je le mérite.

«Nous avons beaucoup augmenté le niveau et les attentes sont plus élevées. Nous devons voir si nous pouvons y faire face. Ce n'est pas seulement mon désir, c'est le désir du club et nous n'avons toujours pas parlé. »

Guardiola prépare maintenant son équipe City pour leur programme festif qui les verra se rendre aux Loups vendredi soir et ensuite accueillir Sheffield United dimanche soir.

L'Espagnol est mécontent de la proximité des deux matches mais, bien qu'il ait récemment révélé avoir écrit une lettre à la Premier League pour exprimer son mécontentement, il ne se plaindra pas trop.

Il a déclaré: «Ce que je sais, c'est que (deux matchs en moins de 48 heures) n'est pas parfait, mais tout le temps dans ce pays, le temps de Noël est comme ça. Nous nous adaptons, pas de problème. ”

Guardiola, s'exprimant lors d'une conférence de presse, a ajouté que le meneur de jeu David Silva et le défenseur John Stones ne seraient pas prêts pour l'affrontement de vendredi avec les Wolves.

Sergio Aguero, un remplaçant tardif contre Leicester samedi après un mois d'absence, devrait de nouveau être sur le banc.