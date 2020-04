Kompany propose de payer le salaire de ses collègues moins solidaires

Comme de nombreuses autres équipes en Europe l’ont fait, le Anderlecht a également dû négocier un réduction du salaire des joueurs et employés du club. Cependant, il semble que dans le modèle tout le monde n’est pas d’accord. Le capitaine de l’équipe, le vétéran Vincent Kompany, serait disposé à payer la partie du salaire correspondant aux joueurs qui ne souhaitent pas baisser leur salaire, selon certains médias belges.

04/01/2020 à 21:23

CEST

Alex Carazo

L’ancien Manchester City a fait ses débuts en tant que professionnel à Anderlecht, un club auquel il souhaite rendre toute l’aide qu’il a reçue. Bien qu’au début, il semblait y avoir un accord entre le conseil d’administration et le personnel, au moment de signer les accords, certains joueurs ont refusé car certaines clauses ont établi une réduction plus importante que prévu au mois d’avril.

De cette manière, Kompany aurait informé les dirigeants du club de son intention de payer le salaire de ceux qui ont décidé de ne pas autoriser de remise. “Le choix vous appartient, mais ceux qui prennent l’argent ne sont pas favorables“, a assuré le Belge.

La situation causée par le coronavirus a conduit de nombreux clubs à devoir augmenter les ERTE et réduire les salaires de leur personnel et de leurs employés. Le manque de revenus en ne vendant pas de billets ou en recevant de l’argent pour les droits de télévision, et avec la fermeture des magasins officiels et des musées, a conduit les équipes à prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour essayer de sauver la viabilité économique de leurs entités.