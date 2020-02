Koulibaly et Llorente, hors de la liste de Naples!

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly et l’attaquant espagnol Fernando Llorente sont restés en dehors de la liste des invocateurs publiée lundi par Naples pour affronter Barcelone en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions.

Koulibaly a travaillé au gymnase lors de la séance dirigée lundi par l’entraîneur Gennaro Gattuso, ouvert aux médias dans les 15 premières minutes, et le rendez-vous du San Paolo sera perdu car il n’a pas récupéré de ses problèmes musculaires.

Fernando Llorente, qui a perdu le match de championnat, a gagné 2-1 vendredi contre Brescia pour la grippe., et qui a perdu de son importance depuis l’arrivée sur le banc napolitain de Gennaro Gattuso, le 11 décembre.

Tout indique que Gattuso sera confié à un trident léger ce mardi contre Barcelone, avec Lorenzo Insigne, l’espagnol José Callejón et le belge Dries Mertens.

À l’arrière, à côté du grec Kostas Manolas Le Serbe Nikola Maksimovic sera là, avec Giovanni Di Lorenzo et le portugais Mario Rui sur les deux couloirs.

La liste complète de Naples est composée de gardiens de but Karnezis, Ospina et Meret, les défenseurs Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, les milieux de terrain Allan, Demme, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz et Zielinski, et les attaquants Insigne, Mertens, Lozano, Milik et Politano.

De son côté, Barcelone a voyagé avec Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, Araujo et Akieme.