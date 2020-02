Koulibaly, gros titre contre Lecce

Deux mois plus tard, Kalidou Koulibaly revient aux onze de Naples qui reçoit à San Paolo al Lecce. Le centre sénégalais a subi une rupture fibrillaire du biceps fémoral de sa jambe droite le 14 décembre avant Parme et depuis lors il n’a plus joué une seule minute.

02/09/2020 à 14:48

CET

sport.es

Il avait déjà été convoqué devant la Sampdoria lors du dernier match de championnat des Napolitains mais il est resté sur le banc et sans entrer sur le terrain. Le Naples, rival de Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des Champions, recevra à San Paolo al Lecce avec la possibilité de prolonger sa croissance et d’enchaîner sa troisième victoire consécutive.

L’objectif pour le Sénégalais est de prendre des minutes et du rythme pour être en pleine forme face au match nul contre Barcelone. Le match aller se joue en seulement quelques semaines. L’équipe de Gennaro Gattuso retrouve l’enthousiasme et les joueurs blessés, y compris le joueur déjà nommé Kalidou Koulibaly et le belge Dries Mertens.