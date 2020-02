Kovacic explique la principale raison de sa mécontentement au Real Madrid

Le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic a parlé au magazine Four Four Two et a révélé pourquoi il avait décidé de quitter le Real Madrid et de rejoindre le club londonien il y a deux ans.

“C’était agréable de jouer pour Zidane, mais je pensais qu’il aurait pu me donner la chance que je méritais pour que je puisse jouer dans la troisième finale de la Ligue des Champions”, a déclaré Kovacic, qui n’a pas participé à ce match contre Liverpool.

“C’était la principale raison de mon mécontentement, mais c’est comme ça que le football est et nous nous sommes séparés sans rancune”, a ajouté le milieu de terrain.

Kovacic semblait être destiné à diriger le milieu de terrain du Real Madrid à l’avenir une fois que Luka Modric aurait quitté le club, mais ce joueur semble maintenant être Fede Valverde. Kovacic a encore 25 ans et est un joueur pertinent pour l’entraîneur Frank Lampard, qui est “similaire à Zidane dans le sens de ce que doit être un entraîneur”, selon le milieu de terrain croate.

Le Real Madrid a vendu Kovacic pour 45 millions d’euros quatre ans après que Los Blancos ait dépensé 30 millions d’euros pour le retirer de l’Inter Milan.