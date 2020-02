Kozminski sur Zielinski: “Le renouvellement offre trop bas, inférieur à ses qualités”

Marek Kozminski, vice-président de la fédération polonaise qui n’était pas un ancien joueur de Brescia, a parlé à Radio Kiss Kiss Napoli du moment de Zielinski ainsi que du match de ce soir: “Les Azzurri ont beaucoup à offrir par rapport à Brescia et dernièrement, après quelques problèmes, il va bon. Zielinski a des compétences importantes et dans l’équipe nationale il fait des choses extraordinaires. Il lui manque quelque chose pour prendre l’équipe par la main et la faire glisser. Je pense que c’est trop bon et il manque probablement un peu de malice de football. Les renouvellements de Milik et Zielinski? Les chiffres que j’ai lus, ceux proposés par Napoli, sont inférieurs aux qualités des joueurs et à ce qu’ils donnent à l’équipe “.