Kozminski: “Zielinski fait très bien de prolonger le contrat avec Napoli”

Marek Kozminski, vice-président de la Fédération polonaise de football, a déclaré à Radio Punto Nuovo: “Comment va le football polonais? Tout d’abord, il l’est toujours, comme dans toute l’Europe et presque dans le monde entier. Depuis le 12 mars: le championnat s’est arrêté à tous les niveaux. Nous étions en train de préparer les Européens, assez confiants, mais nous avons été pris par surprise par la pandémie. Nous nous sommes arrêtés et nous avons prolongé le contrat avec notre entraîneur de l’équipe nationale, nous espérons nous remettre en forme l’année prochaine. mis à part maintenant, nous sommes tous aux prises avec un problème de santé majeur et par conséquent le sport prend la deuxième place. ”

Que pensez-vous du passage possible de Milik à la Juventus?

“Malheureusement pour Napoli, le choix a déjà été fait. Il y a quelques semaines, on a parlé de la rencontre entre le président et l’entourage du joueur et cela ne s’est pas bien passé. Selon les rumeurs du marché, le joueur a décidé de changer d’air.” S’il réussit bien … j’espère bien. Pour la Pologne c’est un joueur important, il a de grandes qualités et il est encore jeune, il a tout le front étrange. L’année dernière, en équipe nationale, il a trouvé peu de place, il a souvent été mis de côté par l’entraîneur non pas pour la qualité, mais pour les qualités technico-tactiques, étant donné que nous jouons avec Lewandowski. Oui, nous parlons de la Juventus ces derniers jours, mais il a également été question d’un accord pratiquement conclu avec Shalke 04, le garçon certainement elle a un marché. Elle ne coûte pas cher, elle a fait plusieurs buts, elle est jeune et c’est un nom important sur la scène européenne. J’espère qu’elle restera en Italie car elle connaît déjà le championnat, elle a déjà eu lieu et puis la Juve est la Juve, inutile de le cacher ” .

Zielinski restera-t-il à Napoli?

“Piotr est un autre type de garçon, beaucoup plus silencieux, plus doux, un petit garçon. Il a été beaucoup discuté en tant que personne, qui n’est pas encore mature, à mon avis, il fait très bien de prolonger le contrat à Napoli. Il y a eu un tirage et printemps continu qui n’était pas bon pour lui ou pour l’entreprise. Enfin, nous lisons que nous sommes sur le chemin de la ligne d’arrivée et que le contrat a déjà été signé, il doit avoir la tête claire et cette sécurité lui fera du bien. Il a besoin d’être soutenu par l’entraîneur et l’équipe pour s’exprimer de la meilleure façon et une prolongation du contrat peut lui donner un coup de pouce supplémentaire. Gattuso à Napoli? Je crois que pour tous les footballeurs la figure de l’entraîneur qui soutient un joueur, qui lui donne confiance, qui aime l’équipe, avec le sentiment, c’est une chose fondamentale. Quand on a cette confiance un joueur s’exprime au mieux. Zielinski était un peu contrarié avant lui, maintenant il est complètement différent, début mars c’était une autre personne: il est né de nouveau “.