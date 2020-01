Kranevitter a déjà parlé en tant que joueur de Monterrey

L’Argentin a été présenté comme un nouveau membre du gang et a dit ses premiers mots après avoir officialisé son arrivée au champion mexicain.

L’arrivée d’un autre Argentin à Rayados de Monterrey est devenue officielle. Matías Kranevitter est arrivé du Zenit de Russie et porte déjà le bouclier du champion de la Ligue MX. L’ancienne rivière a été présentée ce dimanche et a déjà donné ses premières impressions.

🆕🙋🏻‍♂ | #EnLaRaya “J’ai atteint une place très importante dans ma vie et je suis vraiment heureux” .- Matías Kranevitter 🇦🇷🛡💥 # ArribaElMonterrey 🔵⚪ pic.twitter.com/2EMW3wA8hg

«Le club (Rayados) le connaît depuis longtemps. Il m’a cherché plusieurs fois et j’ai toujours bien parlé de Monterrey dans mon entourage. J’ai beaucoup d’amis qui jouent dans le club, que je connais depuis longtemps et bien … aujourd’hui, j’ai rencontré le stade et j’ai été très surpris », a déclaré le nouveau milieu de terrain de l’équipe Mohamed.