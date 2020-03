Kris Boyd affirme que l’homme des Rangers essaie de «déranger» les gens et partira cet été – HITC

Alfredo Morelos a raté la défaite des Rangers en Coupe d’Ecosse contre Hearts ce week-end en raison de problèmes de discipline.

Kris Boyd a critiqué Alfredo Morelos et a prétendu qu’il essayait de «déranger» les gens après avoir été exclu de la défaite des Rangers contre Hearts ce week-end pour des problèmes de discipline.

L’ancien joueur des Rangers a prédit que Morelos quittera Ibrox cet été, car il a également exprimé son “inquiétude” que son prix “semble baisser”.

Morelos et Rangers étaient en plein essor au cours de la première moitié de la campagne, et même s’il a été expulsé à Parkhead, beaucoup pensaient que le tueur à gages du Gers avait changé ses manières d’un point de vue comportemental.

Mais en parlant à Sky Sports News (02/02/2020 à 12h40), Boyd n’a pas été impressionné par la situation de Morelos du week-end car il pense qu’il a apparemment trompé tout le monde qu’il était un “homme changé”.

“Ce n’est pas la première fois”, a déclaré Boyd à Sky Sports. “Il n’y a aucun moyen que ce soit la première fois qu’Alfredo Morelos se présente tard parce que vous ne laissez pas votre meilleur buteur hors de l’équipe et vous ne le disciplinez pas comme il était samedi pour manquer un match.

«Ce qui m’inquiète, c’est que les Rangers, avant les vacances d’hiver, vous parliez de ce que les Rangers pouvaient obtenir pour lui. Mais jour après jour et match après match, le prix d’Alfredo Morelos semble baisser et c’est aussi un souci. Je ne dirais pas qu’il est ingérable parce qu’il a été laissé de côté. Il a pris la décision de le gérer de cette façon.

“C’est décevant pour quelqu’un qui a eu les applaudissements qu’il a eus cette saison et qui s’est comporté comme il s’est comporté – Non, je n’ai pas [think he’ll be here next season]. Il ressemble à quelqu’un qui essaie peut-être de travailler son ticket. Vous essayez d’ennuyer les gens. Quand vous revenez au début de la saison, nous avons tous été amenés à croire que c’était un homme changé, mais vous ici de petites choses et tout.

«C’est décevant parce que Steven Gerrard et les Rangers ont soutenu Alfredo Morelos alors que beaucoup d’autres personnes ont critiqué. Mais encore une fois, il a été renvoyé aux Rangers, face aux managers et aux joueurs. »

Alors que les Rangers sont toujours en Europe, ils sentiront que leur meilleure chance d’argenterie est toujours sur le circuit national, mais leur seule chance maintenant d’empêcher le Celtic de gagner neuf fois de suite.

Mais le problème, c’est que l’équipe de Neil Lennon détient 12 points d’avance sur les Rangers, qui ressemblent à un animal différent sur le circuit national depuis leur retour de la pause internationale par rapport à l’Europe.

Steven Gerrard se sentira avec leur match en main et les matchs à venir contre leurs rivaux de Old Firm sont tous des victoires incontournables s’ils veulent provoquer un drame avant les dernières semaines de la saison.

