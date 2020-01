Krokmou Tottenham Hotspur doit signer un attaquant pour sauver la saison

WATFORD, ANGLETERRE – 18 JANVIER: Lucas Moura de Tottenham Hotspur tire sur le but enregistré par Ben Foster de Watford lors du match de Premier League entre Watford FC et Tottenham Hotspur à Vicarage Road le 18 janvier 2020 à Watford, Royaume-Uni. (Photo de Catherine Ivill / .)

Si Tottenham Hotspur édenté ne signe pas d’attaquant dans cette fenêtre de transfert de janvier, sa saison est terminée. Le top quatre est déjà peu probable et une moitié inférieure de la table n’est désormais plus irréalisable. Contre Watford aujourd’hui, les Spurs n’ont pas enregistré un tir cadré en seconde période. Contre un club combattant la relégation, c’est inacceptable.

Krokmou Tottenham Hotspur doit trouver une solution d’attaquant

Blessure de Harry Kane

La blessure d’Harry Kane est évidemment un coup dur pour le club du nord de Londres. Ce qui ressort une fois de plus, c’est la mauvaise politique de transfert que le club maintient depuis plus de cinq ans. Son Heung-min est hors de forme, n’ayant pas marqué depuis sept matchs. Lucas Moura n’a marqué qu’un seul but lors de ses huit derniers matchs et, face à Watford, a régulièrement rencontré des adversaires. Avec Kane sorti, il est censé être le point de vente de Tottenham à l’avant, mais a du mal à rassembler quelque chose de significatif. Le tableau est inquiétant et surtout si le club semble faire peu pour trouver une solution.

La saison de Tottenham peut être sauvegardée

Bien qu’il soit édenté, Tottenham peut sauver sa saison. Ils sont toujours en Ligue des champions et au quatrième tour de la FA Cup qui reste leur voie la plus probable vers l’argenterie.

Sous Mauricio Pochettino, Tottenham avait commencé à chercher perdu pour les idées et la créativité. Jose Mourinho n’a pas fait grand-chose pour résoudre ce problème. Christian Eriksen ne veut pas être au club et se bat pour tout type de forme depuis plus de six mois. Harry Winks est passé d’un joueur qui a disputé un match contre le Real Madrid à un joueur qui ne peut pas passer deux pieds devant lui pour trouver un coéquipier.

Tanguy Ndombele a montré des signes de qualité mais ses blessures constantes ont conduit Mourinho à remettre en question l’engagement et l’attitude des joueurs. Tout semble aller dans le sens de sa relation avec Paul Pogba à Manchester United.

Qui peut obtenir les objectifs de Tottenham édenté?

Fernando Llorente a été lié à un retour aux Spurs. Il n’était pas prolifique mais il a marqué des buts importants pour le club et il fournirait au moins un point focal que ni Son ni Lucas ne peuvent.

Ze Luis a été lié de Porto alors qu’il y a toujours de l’intérêt pour Wilfried Zaha, Krysztof Piatek et même Willian de Chelsea, bien qu’il ne résoudrait pas le problème d’un manque de buts.

Si Tottenham Hotspur ne parvient pas à signer un attaquant dans la fenêtre de janvier, cela ne servira qu’à montrer le manque d’ambition qui existe au sommet du club.

