Kroos et l’atterrissage manqué à United: “Avec l’arrivée de Van Gaal à Manchester, tout a changé”

Depuis près de six ans, Toni Kroos est l’une des pierres angulaires du Real Madrid. L’ancien Bayern Munich avec les Blancos a presque tout gagné: une Liga, une Super Coupe d’Espagne, quatre Coupes du Monde des Clubs, trois Super Coupes de l’UEFA et 3 Ligue des Champions.

À l’été 2014, cependant, le milieu de terrain allemand aurait pu devenir un joueur de Manchester United au lieu du Real. Les raisons de son échec à atterrir à Old Trafford ont été expliquées par Kross lui-même aux microphones de SkySports UK: “David Moyes (alors entraîneur des Red Devils, ndlr) est venu me voir et le contrat était presque complet. Mais ensuite il a été renvoyé et le club a choisi Louis van Gaal et cela a tout compliqué parce qu’il voulait démarrer un projet différent. Donc pendant un certain temps, je n’ai jamais entendu parler de United et j’ai commencé à douter que la négociation allait se poursuivre. Ancelotti, à l’époque entraîneur du Real, m’a appelé et j’ai choisi de prendre l’avion pour Madrid “.