Kubo: “Je suis un vrai madridista maintenant”

Takefusa Kubo termine une solide première saison dans la division espagnole Primera. Le prodige japonais était censé jouer pour le Real Madrid Castilla lors de la campagne 2019-2020, mais a décidé de rejoindre Majorque avec un prêt. Le milieu de terrain offensif a expliqué pourquoi il avait pris cette décision lors d’un entretien avec AS.

«Pendant la phase de pré-saison avec le Real Madrid, j’ai eu la chance de jouer avec des joueurs d’élite, des meilleurs joueurs et j’ai toujours pu jouer mon jeu de la bonne façon. Cela m’a amené à croire que je pouvais jouer dans la Primera Division et Majorque a montré beaucoup d’intérêt. J’ai beaucoup appris de Raul en Castille et j’étais très heureux, mais je n’ai pas pu refuser l’offre de Majorque », a expliqué le jeune joueur.

Kubo a également parlé de sa signature pour le Real Madrid après avoir joué de nombreuses années à l’académie de Barcelone.

«Nous savions que de nombreux clubs étaient intéressés, mais ma famille et mon agent ne voulaient rien négocier avant mon 18e anniversaire car nous avions des problèmes avec cela dans le passé. Dès que j’ai eu 18 ans, le Real Madrid nous a dit qu’ils venaient au Japon, ils nous ont rendu visite et c’était un beau geste », a-t-il déclaré.

Kubo a également remercié Barcelone pour toutes les années qu’il a passées à La Masia.

«Tout d’abord, je tiens à remercier Barcelone, Tokyo et Yokohama Marinos. Aussi à Majorque et à chaque coéquipier que j’ai eu, à chaque entraîneur qui m’a permis d’être le joueur que je suis aujourd’hui. Quand j’ai eu 18 ans, j’ai eu la chance de choisir une équipe et j’ai choisi Madrid pour l’intérêt qu’ils ont montré. Je suis reconnaissant. Je suis un vrai madridista maintenant », a révélé Kubo.

Le prodige japonais a été solide pendant les quelques minutes qu’il a obtenues en pré-saison.

«Beaucoup de gens m’ont aidé afin que je puisse donner le meilleur de moi-même le plus rapidement possible. Chaque coéquipier m’a très bien traité et aussi le personnel d’entraîneurs, Zidane en particulier. Il fait attention à chaque détail et m’a posé tellement de questions sur mon jeu », a déclaré le talentueux joueur.

Kubo a conclu l’interview en décrivant son jeu et en révélant l’endroit où il sent qu’il peut le plus briller.

«Cela dépend du style et de la formation de l’équipe, mais je suis surtout un ailier droit pour Majorque et je me sens très à l’aise là-bas, même si ma position naturelle est derrière l’attaquant en tant que milieu de terrain offensif afin que je puisse recevoir le ballon entre les lignes et soit dribbler, passer, tirer et ces choses. C’est ma principale qualité, recevoir le ballon là-bas et faire des choses. Ce serait idéal, mais je suis aussi très à l’aise sur l’aile droite », a conclu Kubo.