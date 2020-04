“Kulusevski? Cela me rappelle Robben. Il jouera pour l’équipe nationale pendant de nombreuses années”

Janne Anderson, entraîneur du Équipe nationale suédoise football, il a publié une interview pour La Gazzetta dello Sport dans laquelle il parle de Kulusevski et son lieu d’atterrissage approche maintenant Juventus.

Ses déclarations sur l’extérieur suédois prêtées à Parme

«Dejan a été avec nous récemment mais a déjà montré qu’il avait un grand potentiel. Il travaille dur et est très rapide. Si cela continue, il restera dans l’équipe nationale pendant de nombreuses années. Quelle meilleure position? En attendant, une considération: en tant qu’entraîneur, vous appréciez toujours qui peut jouer dans de nombreuses positions. Il sera très intéressant de voir son évolution. Pour le moment, cependant, je crois qu’avec cette vitesse, il est parfait pour fabriquer l’aile. Prêt pour la Juve? J’espère que oui, il est encore jeune. En tant qu’entraîneur, vous voulez toujours que vos joueurs restent dans les meilleurs clubs. S’il continue à travailler dur, dans un système aussi bon que celui de la Juventus, il peut grandir. Qui me le rappelle? Avec cette vitesse, ce contrôle du ballon et cette capacité à marquer des buts, je vois un peu de Robben en lui. ”