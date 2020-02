Kumbulla, l’Inter veulent anticiper la Juve et Napoli: trois noms pour convaincre Vérone, il y a Esposito | Yahoo Feed

L’Inter fait des pas décisifs vers Marash Kumbulla. Les Nerazzurri surveillent depuis longtemps la classe 2000 de Vérone et sont prêts à investir une somme importante pour la sécuriser. Le bilan du défenseur est d’environ 25 millions d’euros, une appréciation considérable qui, cependant, ne décourage pas le club Nerazzurri ou la compétition, qui ne manque pas pour le moment. La Juventus et Napoli l’étudient mais aussi la City était un spectateur attentif avant la piqûre de l’UEFA.

CONTREPARTIES POSSIBLES – La société Viale della Liberazione peut compter sur un bon avantage, les pourparlers avec Vérone sont en cours et les relations entre les deux sociétés sont excellentes. C’est pourquoi nous pensons également à tous les joueurs qui pourraient passer de la Lombardie à la Vénétie. Juric peut actuellement compter sur Salcedo et Dimarco, deux profils qui pourraient également être intéressants pour l’avenir. Tout comme Esposito pourrait être intéressé, mais les Nerazzurri ne partiront qu’en prêt et vers des côtes qui leur garantiront une croissance constante. Les noms sur la table sont différents et Inter et Vérone s’affronteront à nouveau pour tenter de trouver la bonne solution pour les deux.