Kun Agüero, l’homme record de la Premier League

Sergio Agüero a marqué un triplé lors de la victoire de Manchester City avant Aston Villa et a battu plusieurs records qui ont donné la parole dans le monde du football.

En premier lieu, l’attaquant a battu Thierry Henry et est devenu le joueur de football étranger avec plus de buts (177) en Premier League. En outre, atteint Frank Lampard et placé en quatrième position des meilleurs buteurs dans l’histoire de ce mythique tournoi anglais.

Pour sa part, comme si cela ne suffisait pas, Il est devenu le joueur avec le plus de tours du chapeau (12) de l’histoire du championnat le plus important en Angleterre. Une fissure.

“Je suis très content de la marque que j’ai réalisée et je remercie toute l’équipe qui m’a toujours aidé. Quand j’ai marqué le deuxième (but), j’ai pensé pouvoir en marquer un autre et briser la triple marque en Premier. Maintenant, je veux continuer à faire des objectifs, mais cela dépend de l’équipe. Je veux continuer à me convertir, je reste concentré sur chaque match. Et je serai heureux si nous avons de bons champions “, a admis Kun après avoir écrit l’histoire avec Manchester City.