Kurtis Guthrie rejoint Bradford City alors qu’Omari Patrick part pour Carlisle United

STEVENAGE, ANGLETERRE – 13 AOÛT: Kurtis Guthrie de Stevenage réagit après avoir fait un défi lors du match du premier tour de la Coupe Carabao entre Stevenage et Southend United au Lamex Stadium le 13 août 2019 à Stevenage, en Angleterre. (Photo de Naomi Baker / .)

Bradford City a recruté l’attaquant Kurtis Guthrie. L’attaquant arrive sur un contrat permanent avec Stevenage. Les Bantams ont également confirmé le départ de l’attaquant Omari Patrick, qui a signé pour Carlisle United.

Bradford City signe Kurtis Guthrie

L’accord

Bradford a annoncé via son site Web qu’il avait signé l’attaquant. Guthrie arrive pour des frais non divulgués signant un contrat de 18 mois à Valley Parade.

Guthrie est un marqueur de buts éprouvé en Ligue Deux et conviendra certainement au style de jeu direct de Bradford.

S’exprimant à Bradford City à propos de son déménagement, Guthrie a déclaré: «C’est formidable de pouvoir enfin conclure l’accord et je suis très excité de commencer.

«Avec le soutien et l’ambition incroyables du club de football, il a été très difficile de refuser quand l’occasion s’est présentée.

«J’ai vraiment hâte de commencer, d’avoir des matchs sous la ceinture et de montrer à ces fantastiques supporters ce que je peux faire.»

Le manager Gary Bowyer a ajouté: «Nous sommes ravis d’avoir encore renforcé notre équipe avec l’ajout de Kurtis.

«Il offre une réelle présence et une capacité naturelle de marquer des buts dès le départ – et ajoute une grande valeur à ce que nous avons déjà.

“Il travaille extrêmement dur pour l’équipe et nous avons hâte de le voir marquer des buts en bordeaux et ambre.”

Omari Patrick part pour Carlisle United

Carlisle a annoncé via son site Web qu’il avait signé l’attaquant. Patrick arrive pour des frais non divulgués signant un contrat de 18 mois à Brunton Park.

S’exprimant sur le site Web de Carlisle au sujet de sa nouvelle signature, le directeur Chris Beech a déclaré: «Je suis vraiment heureux que nous ayons terminé celui-ci. Nous avons quelqu’un qui peut courir et qui est très athlétique.

«C’est un autre jeune homme qui est à un très bon âge et qui est ambitieux quant à ce qu’il veut réaliser. Il a joué en non-ligue et a travaillé dur pour obtenir une grande opportunité qui l’a conduit à être signé par Barnsley, et le déménagement à Bradford City a suivi.

«Les sorts de prêt lui ont donné une bonne expérience, et plus récemment, il a marqué cinq buts en 10 matchs avec Wrexham, et il a faim de plus.

«En termes de polyvalence, il était surtout un ailier quand il était plus jeune. Mais il a également joué en tant qu’attaquant. Nous avons beaucoup parlé de rythme au cours des dernières semaines. C’est un joueur qui a ça naturellement, et qui apporte avec lui une capacité à appuyer et à courir derrière.

«Ce sont de véritables qualités sur lesquelles nous pouvons travailler et développer davantage, ce qui en fera un très bon joueur pour Carlisle United.

“C’est une autre signature qui me passionne vraiment. Parce que l’avoir ici de façon permanente signifie que nous allons pouvoir le travailler avec le temps. C’est important parce que nous devons envisager à plus long terme, ainsi que ce dont nous avons besoin en ce moment. Parce que le recrutement de cette manière signifie que nous nous donnons plus d’outils qui nous donneront une meilleure chance de bâtir un succès durable.

«Sa personnalité est excellente. C’est un garçon plutôt calme, mais il sait que je veux qu’il prenne vie quand il montera sur le terrain et je veux qu’il présente et exprime ses talents. Nous avons tous hâte de travailler avec lui. “

