Kurzawa exclu, Tuchel: “J’ai déjà donné le feu vert à l’échange avec De Sciglio”

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Thomas Tuchel confirme: le Paris Saint-Germain et la Juventus travaillent sérieusement sur l’échange Kurzawa-De Sciglio sur l’aile. “J’ai déjà donné mon accord à cet échange – a admis l’entraîneur du PSG lors de la conférence de presse – mais il n’y a toujours rien de décidé entre les clubs. Il y a des discussions ouvertes et la situation n’est pas encore claire, c’est pourquoi Layvin Kurzawa ne fera pas partie de l’équipe appelée à Lille. ” La classe parallèle née en 1992 ne participera donc pas au voyage de demain, en attendant l’éventuelle fumée blanche pour son transfert à Turin.

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …