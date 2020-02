Kutuzov après avoir rencontré Conte: “Il était normal qu’il soit tendu après le KO contre la Lazio”

Vitali Kutuzov, ancien attaquant entre autres de Sampdoria, Parme et Bari de compter, il a parlé à Radio Sportiva après avoir rencontré son ancien entraîneur lors d’une conférence de presse après la Lazio-Inter: “Il est normal que Conte soit un peu tendu après la défaite de Rome, l’équipe n’a pas pu suivre ce qu’il avait en tête le technicien et la déception ont été lus sur son visage. La Lazio est en avance parce que le cycle de l’équipe a commencé il y a des années et ils font quelque chose d’extraordinaire. Mais Conte est bon à construire rapidement et le matériel disponible est à la hauteur tâche ».