Kyle Beckerman, l’homme de fer avec des dreads avec un record de présence en MLS

Aux états Kyle Beckerman c’est une véritable institution en termes de football. Et aussi des coiffures, si nous voulons vraiment tout dire. Parce que ses longs dreadlocks l’accompagnent depuis longtemps dans sa carrière de footballeur et cette chevelure particulière l’a distingué sur les terrains de tous les États-Unis. Parce que Beckerman, dans sa carrière, n’a joué que dans le championnat national, ainsi qu’avec la représentation des stars and stripes. Footballeur né dans la Miami Fusion, en 2002, il a été acheté par les Colorado Rapids mais plusieurs blessures ont ruiné son expérience à Denver. En 2007 est venu l’appel de Real Salt Lake. Né milieu de terrain et évoluant en défenseur au fil du temps, Beckerman est actuellement le détenteur du record de la ligue américaine. Le personnage d’Iron Man, c’est son surnom, était également important avec l’équipe nationale au vu de près de 40 apparitions au total. Aujourd’hui, le joueur américain fête ses 39 ans.

Les frères Zenoni, Victor Anichebe et Giorgio Bresciani sont également nés aujourd’hui.

