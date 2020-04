Kyle Walker fait des excuses, mais s’expose à des mesures disciplinaires après l’exposition de Sun

Date de publication: dimanche 5 avril 2020 2:49

Kyle Walker fait face à une action disciplinaire de Manchester City malgré ses excuses après avoir violé les conditions de verrouillage.

Le défenseur anglais a fait part de ses excuses après avoir été largement informé qu’il avait organisé une fête à son domicile la semaine dernière, violant les règles du gouvernement en matière de distanciation sociale.

Le pays est en lock-out pour lutter contre la épidémie de coronavirus.

“Je veux profiter de cette occasion pour présenter des excuses publiques pour les choix que j’ai faits la semaine dernière et qui ont abouti à une histoire aujourd’hui (dimanche) sur ma vie privée dans un journal à sensation”, lit-on dans la déclaration de Walker.

«Je comprends que ma position de footballeur professionnel entraîne la responsabilité d’être un modèle. En tant que tel, je tiens à m’excuser auprès de ma famille, de mes amis, du club de football, des supporters et du public pour les avoir abandonnés.

«Il y a des héros qui font une différence vitale pour la société en ce moment, et j’ai tenu à aider et à souligner leurs sacrifices incroyables et leur travail de sauvetage au cours de la semaine dernière.

«Mes actions dans cette affaire sont en contraste direct avec ce que j’aurais dû faire concernant le verrouillage. Et je veux réitérer le message: Restez à la maison, restez en sécurité. »

Walker, qui a été filmé la semaine dernière sur Instagram pour demander aux gens de rester à la maison, est le deuxième joueur de Premier League à avoir été surpris en train de bafouer les directives du gouvernement après Jack Grealish d’Aston Villa.

Le capitaine de la Villa s’est rendu à une fête le week-end dernier et a été photographié à côté d’une route en pantoufles, quelques heures seulement après avoir publié une vidéo exhortant les fans à rester en sécurité chez eux sur les réseaux sociaux.

Le football est en suspens avec l’épidémie de coronavirus arrêtant le sport et City va maintenant examiner la conduite de Walker.

Le Sun a affirmé que Walker “avait fait la fête avec l’escorte Louise McNamara, 21 ans, et une call-girl brésilienne de 24 ans” après que lui et un ami les aient invités dans son appartement à Hale, Cheshire.

Une déclaration du club disait: «Le Manchester City FC a connaissance d’une histoire dans un journal à sensation concernant la vie privée de Kyle Walker en relation avec une violation des règles britanniques de verrouillage et de distanciation sociale.

«Les footballeurs sont des modèles mondiaux, et notre personnel et nos joueurs ont travaillé pour soutenir les efforts incroyables du NHS et d’autres travailleurs clés dans la lutte contre les effets du coronavirus Covid-19, de toutes les manières possibles. Les actions de Kyle dans cette affaire ont directement contrevenu à ces efforts.

“Nous sommes déçus d’entendre ces allégations, notons la déclaration rapide et les excuses de Kyle, et nous mènerons une procédure disciplinaire interne dans les prochains jours.”