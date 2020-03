Kylian Mbappé, coronavirus: les Français réapparaissent sur leurs réseaux sociaux avec un message pour lutter contre COVID-19 France

Mis à jour le 21/03/2020 à 15:41

Cela ajoute aux messages. Kylian Mbappé, devant Paris Saint-Germain et l’un des footballeurs les plus prometteurs aujourd’hui, est revenu pour montrer des signes de vie sur ses réseaux sociaux après le football en France et une grande partie du monde a été suspendu il y a une semaine à cause du coronavirus.

Grâce à son compte Twitter officiel, Mbappé Il a partagé un joli message dans le but de sensibiliser ses partisans à la lutte contre le virus COVID-19. Accompagnant son texte, le joueur de PSG Il a téléchargé une photo de lui à côté de son frère Ethan, tant à domicile qu’en respectant la quarantaine dans le pays français.

“Nous partageons la même ambition: protéger les autres. Pour que demain le monde redevienne le terrain de tous nos jeux“, lit le post de l’attaquant français, qui se termine par un hashtag “Prenez soin de vous”.

Partageons la même ambition: protéger les autres. # RestezchezVous

Pour que demain le monde redevienne le terrain de tous nos jeux. # PrenezSoindeVous pic.twitter.com/wEcretqQw1

– Kylian Mbappé (@KMbappe) 21 mars 2020

Avec ça, Mbappé Il a insisté sur la responsabilité de chaque personne de rester à la maison avec ses proches pour que cet isolement ne dure pas. De plus, comme prévu, les propos du champion du monde avec la France ont été bien reçus par les internautes, qui ont applaudi ses actions.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

VIDÉO RECOMMANDÉE

Le message d’Oriana, la petite amie de Dybala après un test positif. (Instagram)