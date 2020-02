Kylian Mbappe envoie son soutien à Ousmane Dembele après un revers de blessure

La star du PSG Kylian Mbappe a envoyé un message de soutien à Ousmane Dembele suite à l’annonce du dernier revers de la star de Barcelone.

Les champions d’Espagne ont confirmé mardi que l’attaquant français avait subi une «déchirure proximale complète des ischio-jambiers à la cuisse droite» et réfléchissait actuellement aux options de traitement.

Mbappe a profité des médias sociaux pour offrir son soutien à son coéquipier de France après un nouveau coup de blessure.

Il a écrit: «Mon frère, je sais que pour toi ça doit être beaucoup et que ça devient insupportable, mais tu dois rester fort malgré tout. Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire, mais je serai toujours là pour vous soutenir et je sais que vous reviendrez pour nous étonner. »

Mon frère,

Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu reste fort malgré tout.

Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater ❤️ pic.twitter.com/BrVpX56hnl

– Kylian Mbappé (@KMbappe) 4 février 2020

Barcelone n’a pas encore confirmé combien de temps Dembele sera absent, mais il y a une réelle crainte que sa saison ne soit bien terminée à cause de son dernier problème,