La ＇lambretta＇ qui a coûté à Neymar une jaune

Neymar a toujours montré qu’il aime jouer au football, Qui essaie de tout pour offrir son meilleur football et ne réprime jamais quel que soit le résultat. Ses «lambrettas» sont déjà une tradition et, à la moindre occasion qui lui est présentée, il l’exécute devant son rival. Cependant, après ce qui s’est passé dans le passé PSG – Montpellier, il semble que Neymar devrait faire attention à ce type d’action.

02/02/2020 à 09:59

CET

Et l’arbitre lui a montré un carton jaune après avoir tenté une «lambretta» contre un adversaire de Montpellier. Les plaintes de Neymar étaient d’un jaune qui non seulement indignait le joueur mais avait également sa controverse sur les réseaux sociaux. Au même moment, Neymar lui-même a récriminé la décision de l’arbitre lorsqu’il s’est retiré dans les vestiaires après la fin du match.

“C’est le football”, a déclaré Bruna Marquezine, son ex-partenaire, sur les réseaux sociaux. “La prochaine fois, il vaudra mieux ne pas marquer de but pour ne pas offenser les fans rivaux. Ce sera sympa de voir tous les joueurs au centre du terrain chanter le “We are the world”, a repassé l’autre de ses amis.

Neymar Il a également répondu sur les réseaux sociaux: “Je viens de jouer au football”, écrit-il.