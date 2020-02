La bataille de Jadon Sancho devient soudainement plus difficile pour Man United

Juste au moment où les fans de Manchester United commençaient à croire que le club aurait un parcours clair à Jadon Sancho cet été, un rival encore plus grand que Chelsea est apparu.

Hier, nous avons signalé que l’accord verbal des Bleus avec l’Ajax pour le transfert de l’ailier droit Hakim Ziyech semblait avoir quitté United en clair pour Sancho, qui joue dans la même position.

Mais notre bulle a éclaté très rapidement lorsque tard hier soir, The Mail a publié une histoire affirmant que Liverpool avait rejoint la course à la signature du joueur de 19 ans.

Des rapports ont circulé en décembre selon lesquels le club du Merseyside s’était exclu de toute décision concernant l’Anglais en raison des frais de transfert élevés impliqués.

Mais maintenant, il semble que Jurgen Klopp se soit de nouveau imposé.

Liverpool représente un adversaire plus fort que Chelsea dans la bataille de transfert en raison d’un certain nombre de facteurs. Premièrement, en tant que vainqueurs probables de la Premier League, ils peuvent offrir une voie plus probable vers des trophées à la fois au niveau national et sur la scène européenne.

Deuxièmement, les bonnes relations continues de Klopp avec ses anciens employeurs pourraient lui fournir des connaissances internes et un pouvoir d’attraction qui pourraient l’aider dans les négociations.

Troisièmement, c’est un accord que les sponsors pousseraient à concrétiser, le sponsor de Sancho, Nike, étant également prêt à fournir à Liverpool un contrat de kit record.

Et quatrièmement, Sancho est connu pour être de bons amis avec un certain nombre de joueurs à Anfield, dont Trent Alexander-Arnold et Alex Oxlade-Chamberlain.

Sancho a marqué 15 buts incroyables et enregistré 17 mentions d’aide en 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Alors que le Real Madrid et Barcelone tourneraient également de manière menaçante, les fans des Red Devils devront espérer que les antécédents du club en matière de développement des jeunes talents, la garantie du football de première équipe et le généreux salaire qu’il pourrait mettre à disposition suffiront à convaincre les jeunes étoile que son avenir est à Old Trafford.

Odion Ighalo devrait faire ses débuts pour United lors du match de la semaine prochaine contre Chelsea. Mais que savez-vous des joueurs africains de Man United au fil des ans? Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances!