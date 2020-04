La bataille de Montevideo qui a décidé la Coupe Intercontinentale 1967

La Coupe Intercontinentale est un trophée créé en 1960 à l’initiative de l’UEFA (Union des Associations Européennes de Football) et de la CONMEBOL (Confederacion Sudamericana de Futbol), pour comparer les formations des clubs respectivement vainqueurs de la Coupe des Champions (depuis 1993 devenue Champions League) et Copa Libertadores…

Ce Trophée – qui, bien que non officiellement – désignant l’équipe Champion du Monde des Clubs, s’est déroulé jusqu’en 2004, avant d’être remplacé par la “Coupe du Monde des Clubs” sous l’égide de la FIFA cette fois, Tournoi au à laquelle participent les équipes gagnantes de l’événement continental le plus important des six confédérations – en plus de l’UEFA et de la CONMEBOL susmentionnées, ainsi que de la CONCACAF (Amérique centrale et du Nord), de la CAF (Afrique), de l’AFC (Asie) et de l’OFC (Océanie) – affiliées à la Fédération internationale, même si le résultat n’a jusqu’à présent vu que les représentants de l’Europe et de l’Amérique du Sud l’emporter …

Mais, pour revenir à la période où la Coupe Intercontinentale se déroule uniquement entre les vainqueurs de la Ligue des Champions / Ligue des Champions et de la Copa Libertadores, il est nécessaire de scinder la même en deux phases, à savoir celle qui va de 1960 à 1979, dans laquelle le Trophée est assigné avec des matches aller-retour et des matches de barrage sur terrain neutre, à jouer sur le continent de l’équipe qui a joué le deuxième match à domicile, puis transformé en un seul match avec un siège établi à Tokyo de 1980 à 2004, prenant également le nom “Toyota Cup” par le constructeur automobile japonais sponsor de l’événement.

Cette variation est due en grande partie à la nécessité de réduire le nombre de matchs compte tenu de la surpopulation des calendriers sur les deux continents, mais aussi, sinon surtout, à la crainte de la sécurité de leurs joueurs redoutée par les clubs européens pour transferts vers les environnements “chauds” d’Amérique du Sud, la preuve en est qu’après les 11 premières éditions dans lesquelles le cliché est respecté, les 9 occasions suivantes deux ne sont pas jouées et à cinq autres reprises l’Europe est représentée par l’équipe finaliste en raison de la renonciation du vainqueur du Champions Cup, avec seulement l’Ajax en 1972 et le Bayern en 1976 pour accepter la double confrontation, aboutissant dans les deux cas à des vainqueurs.

Sans cette prémisse, il est nécessaire de spécifier comment différentes équipes ont eu plus de chances de gagner la Coupe Intercontinentale – nous mentionnons les Argentins d’Independiente, Estudiantes, Boca Juniors et River Plate, comme les Uruguayens de Penarol et Nacional, ainsi que, De l’autre côté de l’océan, une telle opportunité a touché le Real Madrid, Benfica, Porto, Milan, l’Inter, la Juventus Ajax et le Bayern (bien qu’ils aient renoncé à deux reprises …) et ainsi de suite – alors qu’il existe une édition, de nous avons affaire aujourd’hui, qui est le seul dans lequel deux clubs sont en compétition pour lesquels cette chance ne se touchera plus …

Ceci, étant l’édition de 1967, en ce qui concerne la structure initiale avec des courses aller-retour (la soi-disant pure Intercontinental Cup …) car alors, avec la formule de la course unique avec la “Toyota Cup” (aussi appelée la Coupe) en jeu Europe-Amérique du Sud) une situation similaire s’est également produite en 1991, lorsque le 8 décembre 1991 les Yougoslaves de l’Étoile Rouge de Belgrade et les Chiliens du Colo-Colo se sont affrontés à Tokyo, avec le succès de sourire à Savicevic & Co. 0.

En revanche, la saison 1967 marque une date importante dans le Vieux Continent, car elle met fin à la domination absolue des équipes néo-latines en Coupe des Champions, puisque seules les équipes espagnoles, italiennes et portugaises s’étaient jusqu’alors établies depuis sa création – avec même 9 Les finales sur 11 se disputaient pour ne voir que les vainqueurs des championnats nationaux d’Espagne, d’Italie, de France et du Portugal, les seuls “intrus” de l’Eintracht Frankfurt en 1960 et du Partizan Belgrade en 1966 – avec une grande déception surtout pour les représentants de l’Allemagne et de l’Angleterre, alors que la croissance du football néerlandais était encore à venir …

Un revers, en particulier pour la Première Division anglaise – qui n’a encore vu aucune de ses formations atteindre l’acte final, avec les meilleurs classements constitués par les demi-finales de Manchester United (1957 et 1958, bien qu’avec la justification de la tragédie de Munich du 6 février ’58 et ’66), Tottenham (1962) et Liverpool (1965) – qui ont dû faire “bonne figure dans un mauvais match” en voyant en 1967 le triomphe des Ecossais du Celtic Glasgow, qui devient ainsi la première formation Les Britanniques lèvent le trophée.

Succès obtenu en vainquant 2-1 lors de la finale du 25 mai 1967 à Lisbonne un Inter en quête de son troisième triomphe continental après les revendications de 1964 et ’65 et qui, en fait, marque la fin du cycle de la “Grande Inter” par Helenio Herrera qui, en cinq ans, avait remporté trois Scudetti, deux Coupes des Champions et autant d’Intercontinental …

Une équipe coriace, celle écossaise, reposait sur le non plus jeune gardien Ronnie Simpson (né en 1930 dans le Celtic depuis 1964 après avoir longtemps évolué à l’Hibernian Edinburgh), avec une paire d’arrière très fiable, composée des produits de la pépinière Jim Craig et Tommy Gemmell (ce dernier avec également de fortes qualités offensives …), ainsi que le solide défenseur central ainsi que le capitaine Billy McNeil – une vie passée entièrement au Club avec 790 apparitions et 34 buts – aux côtés de laquelle John Clark opère, tandis que le milieu de terrain est régi par Bobby Murdoch et Bertie Auld, ce dernier revenant à Glasgow après une expérience de trois ans à Birmingham …

Une programmation de 4-2-4 qui, cependant, utilise le mouvement des deux ailes pour soutenir la médiane, avec le funambule Jimmy “Jinky” Johnstone (l’idole des fans de “Bhoys”) pour opérer à droite et Bobby Lennox à gauche De plus, ce dernier est plus enclin à terminer au filet comme le montrent ses 273 centres lors des 571 matches avec le Club, tandis que les points centraux répondent aux noms de Steve Chalmers – également un produit de l’Académie, avec 228 buts en 405 matchs joués. avec le maillot Celtic – et William Wallace, acheté en décembre 66 par le Heart of Midlothian et capable de contribuer avec 14 buts en 21 matches pour conquérir la première division écossaise.

Pour compléter la batterie d’attaque il faut ajouter John Hughes, qui a également grandi dans le Celtic et avec un bagage de 189 buts en 416 apparitions au total, dont la blessure en début de saison avait conseillé à la direction verte et blanche de se protéger avec l’achat de Wallace, mais le vrai secret du succès du Club réside dans la poignée, c’est-à-dire le technicien Jock Stein, qui avait habillé les couleurs en tant que joueur comme un ancien défenseur, pour devenir ensuite l’architecte d’une formation capable de dominer la scène écossaise pendant toute une décennie, conduisant les “catholiques de Glasgow” à conquérir 10 titres de première division (dont 9, de 1966 à 1974, consécutifs …), 8 FA Cup écossais (plus un neuvième à titre personnel remporté avec le Dumbarton) et 6 écossais League Cup, en plus, bien sûr, de la Champions Cup précitée …

La saison 1967 est de loin la plus réussie de l’histoire du club, étant donné que le Celtic remporte le “Treble” à domicile – composé de la First Divsion, de la Scottish FA et de la League Cup – avec en plus le triomphe européen et, par conséquent, le l’éventuelle conquête de la Coupe Intercontinentale ne serait rien d’autre que le classique “Ciliegina sulla torta” d’une année à encadrer.

Mais, de l’autre côté de l’océan, il y a une formation qui espère un résultat identique, à savoir les Argentins du Racing Avellaneda, qui étaient revenus jouer la Copa Libertadores après l’expérience de 1962 où ils avaient été éliminés lors du premier Phase de groupes qui avait vu le Nacional d Montevideo se qualifier…

À l’époque, tout au plus du tournoi sud-américain, les deux premiers classés des championnats nationaux respectifs y participaient – à l’exception du Brésil, dont le tournoi (Brasileirao) n’a ouvert qu’en 1971 et est donc entré vainqueur de la Taça Brasil 1966 – avec les champions en charge ( dans ce cas les Uruguayens de Penarol …) pour accéder directement à la deuxième phase, de sorte que seuls les rivaux Nacional historiques de ce pays composent les rondes d’élimination …

Le Racing, quant à lui, avait remporté le Championnat d’Argentine 1966 – le dernier avant sa division en “Metropolitano” et “Nacional” de 1967 à 1984 puis en “Apertura” et “Clausura” de 1991 à 2014 – avec 61 points en 38 matchs, le résultat de 24 victoires, 13 nuls et une défaite, précédant les Boca Juniors de cinq longueurs.

Pour renforcer son personnel, en vue de la participation à l’édition 1967 de la Copa Libertadores, l’ancien “academico” (“La Academia” est le surnom de Racing …) vient d’Italie. Humberto Maschio, l’un des trois membres, ainsi que Omar Sivori et Antonio Valentin Angelillo, du trio de “Los Angeles con caras sucias” (“Les anges au visage sale”) qui avaient étourdi lors de la Copa America de 1957 remportée par l’Argentine avaient gagné avec le meilleur buteur masculin avec 9 buts …

Après avoir porté les maillots de Bologne, Atalanta, Inter et Fiorentina dans le Bel Paese – avec un total de 190 apparitions et 51 buts dans notre Serie A – Masculin, maintenant âgé de 33 ans, il est retourné à ses origines sans imaginer cela, en pleine phase finale de sa carrière, il aurait recueilli ses plus grandes satisfactions.

Inséré dans le deuxième tour de qualification avec les compatriotes de River Plate, les Colombiens de Independiente Santa Fe et Independiente Medellin et les Boliviens Bolivar et 31 de Octubre, Racing l’emporte avec 17 points, le résultat de 8 victoires, le même et une seule pierre d’achoppement , un 0-3 le 15 mars 67 à La Paz contre le 31 de Octubre, avec 29 buts marqués, dont 6 marqués par Juan Carlos Cardenas, suivis par Norberto Raffo à 5 et par Maschio avec quatre.

Aux six formations (deux par groupe) qualifiées pour la deuxième phase – Cruzeiro, Universitario di Lima, Racing, River Plate, Nacional et Colo-Colo – s’ajoutent les champions en charge de Penarol, afin de former deux autres demi-finales (une de quatre et l’autre de trois équipes …), dont les vainqueurs s’affrontent en aller-retour pour la remise du Trophée …

Et Racing, inséré dans le premier groupe avec River Plate, Universitario et Colo-Colo, paie la défaite interne pour 1-2 contre les Péruviens de l’Université après, avec le même score, il s’est imposé à Lima, devant remercier River Plaque qui arrache un pair extérieur par 2-2 le 29 juin 67 afin de pouvoir terminer à égalité de points à une altitude de 9, obligeant à avoir un play-off, joué le 18 juillet sur le neutre de Santiago du Chili qui voit la formation de Male s’établir pour 2 -1 grâce à l’accolade de Raffo, qui s’est avéré être le fer de lance de cette deuxième phase, ayant marqué 8 des 13 buts marqués par l’entraînement encadré par Juan José Pizzuti, également avec un passé en tant qu’attaquant du Club.

“Estadio Nacional” de Santiago qui, sans aucun doute, apporte de bons résultats au Racing, étant donné que le 29 août 1967 il y a aussi le match de barrage avec le Nacional, premier dans l’autre groupe, pour l’affectation de la Copa Libertadores, après les deux défis – joués respectivement les 15 et 25 août 1967 à Avellaneda et Montevideo – se sont terminés sur le score de 0-0, et pour décider de leur sort, Joao Cardoso à 14 ‘et encore Raffo à 43’, afin de rendre le réseau inutile marqué par Viera à 11 ‘de la fin.

C’est donc au Celtic et au Racing de concourir pour la conquête de la Coupe Intercontinentale et, sur la base de l’alternance annuelle, les Ecossais accueilleront le match aller, qui aura lieu le 18 octobre 1967 à “Hampden Park” (le “Wembley” Écossais …), sur les tribunes duquel 103 mille spectateurs se réunissent pour encourager la formation de Jock Stein vers la conquête d’un succès retentissant en plein …

Avec la seule variante de Hughes revenant en attaque au lieu de Chalmers par rapport aux onze qui ont pris le terrain cinq mois plus tôt à Lisbonne en finale de la Coupe des Champions contre l’Inter, le Celtic parvient à avoir raison d’un peu plus la résistance adverse. un quart d’heure après la fin, grâce à un réseau du capitaine McNeil, mais en plus du petit avantage, il y a d’autres soucis qui affligent les joueurs et le staff technique écossais, à savoir les intempérances argentines attendues en vue du match retour , étant donné que déjà à Glasgow, les hommes de Pezzuti faisaient “l’oreille du marchand” aux appels du directeur de course espagnol Juan Gardeazabal Garay.

Le deuxième défi a lieu deux semaines plus tard, le 1er novembre 1967 à l ‘”Estadio El Cilindro” à Avellaneda, qui rend le regard splendide avec 100 mille spectateurs appelés à se rassembler pour la grande compagnie, réunion pour diriger qui est désignée l’arbitre uruguayen Esteban Marino …

Afin de prévenir et / ou limiter les irrégularités probables des hôtes, les managers écossais demandent à l’UEFA et à la FIFA d’envoyer leurs observateurs, mais cette demande passe inaperçue, car très peu de journalistes le sont (seulement six …) en remorque pour une rencontre qui est ignorée même par la BBC (Radio et TV …) comme le diffuseur privé ITV.

Les craintes sont également liées à l’issue du défi opposant l’Angleterre et l’Argentine l’année précédente à Wembley pour les quarts de finale du Championnat du monde, et même si le Celtic est un club écossais, pour les fans sud-américains la circonstance ne fait pas beaucoup de différence, comme ils l’ont fait façon de le réaliser dès que leur avion atterrit à Buenos Aires, avec le coach qui les accueille pour faire l’objet de lancements de tout, même escorté par un vaste cordon de police …

A l’entrée des deux équipes sur le terrain, il ne faut pas grand-chose pour comprendre quelle sera l’ambiance sur le terrain, étant donné que le gardien écossais Simpson est touché au cou par une roquette lancée depuis les tribunes alors qu’il commence à prendre sa place entre les poteaux, devant pour être remplacé par John Fallon, tandis que pour le reste Stein confirme la formation victorieuse à Glasgow, à la seule exception de Chalmers qui récupère sa place en attaque, prenant le contrôle de Hughes …

Difficile de raisonner dans un environnement qui vit l’événement comme une croisade, même si, après 20 ‘de jeu, l’arbitre ne peut éviter de donner un coup de pied de pénalité au Celtic pour un plaquage flagrant du gardien argentin Agustin Cejas sur Johnstone qui il l’avait surmonté, et Gemmell se charge de la transformation avec une conclusion violente au milieu des poteaux …

L’inconvénient charge encore plus le public, qui délire quand peu après une demi-heure, c’est le meilleur buteur des Libertadores, Norberto Raffo, pour confirmer sa bonne séquence en signant le point égal, résultat avec lequel les deux équipes se reposent, d’abord qu’au début de la seconde mi-temps touche Cardenas pour inverser le cours du match avec le point 2-1 …

Puisqu’au moment où la différence de buts n’avait pas de valeur dans la double comparaison, les Argentins n’ont pas besoin de gaspiller de l’énergie pour augmenter l’avantage, alors que dans les tribunes il y a de curieuses échauffourées entre les fans du Racing et les spectateurs uruguayens qui avaient acheté le billet pour soutenir leurs adversaires.

À la fin de la course, alors qu’il pensait déjà au match éliminatoire, prévu trois jours plus tard à l ‘”Estadio Centenario” de Montevideo, l’entraîneur Jock Stein commente ce qui s’est passé: “Je ne suis pas un homme qui est facilement impressionné, mais Je n’ai pas honte d’admettre que j’étais terrifiée par ce que j’ai vu sur le terrain, et je suis également convaincu que si ce qui est arrivé à Simpson était la seule blessure grave, cela résultait du simple fait que nous avons perdu … !! “

Il est 16 h 30, heure locale, le 4 novembre 1967, lorsque l’arbitre paraguayen Rodolfo Pérez donne le coup de sifflet de départ du match qui décide de l’assignation de la Coupe Intercontinentale, à laquelle participent plus de 65 000 spectateurs, dont environ 30 000 Argentins ont traversé le Rio de La Plata pour soutenir leurs chéris, non sans avoir été préparé à chanter et jouer toute la nuit avant la rencontre sous l’hôtel qui a accueilli les Ecossais …

Afin d’essayer de se faire des amis avec des spectateurs neutres, les joueurs celtiques entrent sur le terrain avec un drapeau de l’Uruguay, sauf que, juste derrière eux, les adversaires en amènent un quatre fois plus gros …

Et si, dans les tribunes, on respire un air très différent de celui d’il y a trois jours, sur le terrain le challenge est perçu comme une sorte de “showdown” parmi les vingt-deux qui ont pris le terrain, avec les Ecossais, se sentant plus protégé du match précédent, ne voulant plus tolérer le harcèlement opposé …

Ici, donc, que ce qui passe dans l’histoire comme “La Bataille de Montevideo” voit le fusible s’enflammer peu après la demi-heure de jeu, lorsque Johnstone, sans aucun doute le plus vivant et le plus dangereux des Écossais, subit une faute brutale et perfide par par Juan Rulli, une situation qui déclenche une bagarre sur le terrain, alors que, comme si de rien n’était, le défenseur extrême Agustin Céjas quitte la porte pour se jeter sur Johnstone, le soulevant jusqu’à l’intervention d’un policier armé d’une matraque le provoque des conseils plus doux lui faisant regagner sa place parmi les postes …

Dans l’intervalle, le directeur de course identifie Alfio Basile – futur commissaire technique de l’équipe nationale argentine – celui qui a déclenché le combat et, étant le même déjà averti, le chasse du terrain, puis adopte une attitude similaire envers Bobby Lennox, qui est apparu à la plus sans aucune faute (probablement un échange de personne …) et, malgré les protestations vibrantes de Stein, il est obligé de retourner au vestiaire tôt …

Le défi étant bloqué sur le départ 0-0, un tournant fondamental intervient après 3 ‘du retour des équipes après l’intervalle, lorsque l’arbitre commet une seconde expulsion contre les Ecossais, victime cette fois de Johnstone qui, dans une tentative de se libérer d’une rétention d’Oscar Martin, il en fait tellement parce que l’Argentin astucieux s’effondre sur le terrain amenant le directeur de course à prendre la mesure …

En 9 contre 10, le Celtic souffre à la 56e minute du but de Juan Carlos Cardenas auteur d’une précieuse conclusion de 25 mètres qui ne laisse aucune issue à Fallon et les maigres chances de récupération du côté écossais se vident quand, à 15 ‘de la fin, un troisième joueur est expulsé, frappant cette fois Hughes – qui avait été préféré à Chalmers dans le onze de départ – coupable d’avoir frappé Cejas dans un affrontement.

Les minutes restantes ne servent qu’à enregistrer la dernière expulsion de la journée, Rulli mettant fin au match prématurément après avoir frappé Clark avec un coup de poing au visage et, étant la course maintenant hors de contrôle, il appartient à la police d’intervenir juste avant le coup de sifflet final pour réprimer un nouveau soupçon de bagarre sur le terrain …

Ceci conclut l’une des nombreuses “pages sombres” des défis entre les équipes de l’Ancien et du Nouveau Continent, les joueurs celtiques devant souffrir, en plus des dégâts, voire du canular, car le match est transmis au Royaume-Uni un résumé de 30 ‘diffusé le lundi soir 6 octobre …

Comme, comme déjà rapporté, la BBC n’avait pas envoyé d’équipages après la formation écossaise, le célèbre commentateur Kenneth Wolstenholme ne peut décrire que les images arrivées d’Amérique du Sud, dans lesquelles Tommy Gemmell est vu en train de donner des coups de pied à un adversaire à un jeu régulier et de partir sans que l’arbitre agisse …

Cela fait passer les joueurs celtiques comme des provocateurs et Stein lui-même stigmatise le geste de son défenseur: «Je n’en croyais pas mes yeux, j’étais tellement en colère que je suis descendu du banc et, dépassant les rangs des policiers protégeant le terrain, je me suis dirigé à Gemmell pour lui parler de son geste, d’autant plus qu’il avait bloqué quelques minutes plus tôt une intention de Basile de frapper l’arbitre, circonstance qui, si elle avait été marquée, aurait certainement conduit à l’abandon du match et peut-être aurions-nous été déclarés vainqueurs du Trophée … “

L’écho des images conduit les membres de l’équipe de Glasgow à une amende surprenante de la Fédération écossaise avec 250 £ par tête, tandis que de l’autre côté de l’océan, les joueurs du Racing reçoivent un prix équivalent à 2000 £ et un nouvelle voiture chacun …

Quand vous dites, et jamais comme dans cela, le dicton dit … “becs et bâtons …”