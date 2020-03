La bataille lancée a mis fin à une égalité entre Gremio et l’Inter pour Libertadores »Football Press

Jeudi 12 mars 2020

Dans un classique tendu de Porto Alegre, Gremio et Inter ont dessiné sans but par le groupe E de la Copa Libertadores. Le jeu a été marqué par des frictions qui, à la fin du jeu, ont fini par éclater lors d’un combat. Huit ont été expulsés de l’Arena do Gremio.

Avec huit expulsés, l’égalité s’est terminée 0-0 dans le classique de Porto Alegre entre Gremio et Internacional pour le groupe E de la Copa Libertadores. Une bataille rangée a été vécue dans les dernières minutes, ce qui a laissé huit joueurs par équipe sur le terrain.

La première mi-temps était pleine de tension, de fautes au milieu de terrain et de duels au corps à corps sur toutes les lignes du terrain. Par conséquent, les opportunités n’ont pas plu. A 32 ′, c’est l’attaquant de l’Inter Boschilia qui, après avoir tapé le ballon avant le départ de Vanderlei, avait les meilleures chances de marquer l’ouverture du tableau de bord.

Le match, pâle en arrivées aux arches rivales, s’est terminé 0-0 à l’issue des 45 premières minutes.

En seconde période, le rythme du match était similaire, mais les arrivées étaient plus dangereuses. Dans le 55 ′, Souza a dirigé et son tir est passé près du but «rouge». Edenilson était également proche de marquer dans le 69 ′, mais son tir a frappé la barre transversale. Déjà avec le match frotté et très tendu, c’est Luciano qui, main dans la main contre le gardien de l’Inter, Marcelo Lomba, a tiré par dessus le but.

A 87 ′, la plus grande émotion du match a commencé. Après une série d’attaques entre Pepe et Moisés, le classique de Porto Alegre termine les dernières minutes par le chaos. Le «gaucho tricolore» et les «colorados» se sont battus sur le terrain, qui s’est terminé par huit expulsés. Pepe, Luciano, Caio Henrique et Paulo Miranda (remplaçant) à Gremio et Moisés, Edenilson, Víctor Cuesta et Bruno en visite. Huit joueurs par club se sont retrouvés sur le terrain.

À 90 + 14 ′, la situation la plus claire du jeu a été enregistrée, lorsque Lucas Silva a tiré au but, mais son tir a touché l’horizontale, ce qui aurait pu être la victoire de l’équipe locale.

Cependant, le match s’est terminé 0-0 lors du premier classique de Porto Alegre en Copa Libertadores. Avec cela, les deux équipes partagent le haut du groupe E avec 4 points. Ceux dirigés par Eduardo Coudet recevront l’Amérique à la prochaine date, tandis que ceux formés par Renato Gaúcho visiteront l’Université catholique.

Galerie d’images