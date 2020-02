La bataille pour le transfert de Jude Bellingham s’intensifie pour Man United

Manchester United fait face à une opposition croissante dans ses tentatives de recruter le prodige de Birmingham City, Jude Bellingham.

Il avait été signalé dès septembre que Liverpool manifestait également de l’intérêt pour Bellingham et le suivait depuis un certain temps.

Plus tôt cette semaine, The Mail a affirmé qu’Arsenal aimait aussi le jeune de 16 ans, Michel Arteta estimant que la jeune star donnerait un nouvel élan à son milieu de terrain au point mort.

Ce matin, le Sun a rapporté que Chelsea avait rejoint United à la poursuite de l’adolescent de 16 ans et était prêt à payer 35 millions de livres sterling, plus 15 millions de livres sterling supplémentaires.

Comme si cela ne suffisait pas, The Mail est revenu ce soir avec la nouvelle que la Juventus et le Bayern Munich étaient à la recherche de la signature du jeune.

Le manager du championnat, Pep Clotet, a confirmé qu’il existe une multitude de clubs qui suivent son joueur, disant: «Nous sommes conscients de son intérêt. Depuis le début, il est surveillé depuis qu’il a 13 ou 14 ans… Pour le match de Middlesbrough, la moitié de l’Europe était là. Il y est habitué et j’y suis habitué. »

Les Red Devils auraient présenté une offre de 30 millions de livres sterling pour Bellingham – un record mondial pour un adolescent de 16 ans – refusé par les Blues en janvier après que Mick Phelan l’ait scouté en décembre.

Il semblerait que les Reds aient eu raison d’essayer de mettre la signature de la starlette avant que la compétition ne s’échauffe, et doivent maintenant faire face à une énorme bataille avec l’élite mondiale pour obtenir ses services. Bien que l’offre ait été refusée, le fait que le club ait été proactif depuis le début est une plume importante dans la casquette du club et doit donc rester en pole position.

Quel que soit le chiffre éventuel et quels que soient les soumissionnaires gagnants, il semble certain que Bellingham deviendra le jeune de 16 ans le plus cher du monde s’il signe avant le 29 juin ou le 17 ans le plus cher du monde s’il signe après cette date.

