La Bavière interdira les événements de grande envergure: le Bayern Munich contre Chelsea et la Bundesliga affectés

Le Coronavirus (COVID-19) se fait maintenant sentir au nord des Alpes: selon l’Agence de presse allemande (DPA) et la Sueddeutsche Zeitung de Munich, le gouvernement de Bavière va bientôt interdire les événements de grande envergure avec plus de 1000 participants jusqu’au vendredi saint au moins 10 avril. Le match retour de la Ligue des champions du Bayern Munich avec le Chelsea FC et leur match à domicile en Bundesliga contre l’Eintracht Frankfurt se dérouleront dans cette période.

Un éventuel match de quart de finale de la Ligue des champions les 7 et 8 avril serait également affecté par la décision. Le Bayern devrait jouer à Fortuna Düsseldorf le 11 avril. Ce match, dans l’attente d’une prolongation du délai provisoire de l’interdiction, se poursuivrait.

On ne sait pas si les matchs à domicile du Bayern pourraient être reportés ou joués dans un stade vide à huis clos – comme Geisterspiele, «jeux fantômes», en allemand.

SZ rapporte qu’au moins 256 cas de coronavirus ont été confirmés jusqu’à présent en Bavière, y compris les quatorze personnes diagnostiquées pour la première fois qui se sont déjà remises de la maladie. Tous ont travaillé en relation avec un fabricant de pièces automobiles dans la banlieue de Gauting-Stockdorf à Munich.

Outre les grands événements sportifs, les cérémonies prévues pour le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration de Dachau sont également menacées d’annulation.