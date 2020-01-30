La Belgique, Charleroi et Bruges ne se blessent pas

BELGIQUE SECTION 1A, 23e JOUR
Vendredi 24.01.2020
20:30 OSTENDE STANDARD 2-1
Samedi 25.01.2020
18:00 SP.CHARLEROI-MECHELEN 1-0 (Susp. Min.20 brouillard)
20:00 RE MOUSCRON-ST.TRUIDEN 1-3
20:00 WAASLAND BEVEREN-EUPEN 0-1
20:30 GENT-RACING GENK 4-1
Dimanche 26.01.2020
14:30 CIRCLE BRUGES-ANDERLECHT 1-2
18:00 KORTRIJK-BRUGES 2-2
20:00 ROYAL ANTWERP-ZULTE WAREGEM 2-1
BELGIQUE SECTION 1A, RETARDÉE LE 5e JOUR
Mercredi 29.01.2020
20:30 SP.CHARLEROI-BRUJAS 0-0
CLASSIFICATION:
SORCIÈRES 54
GENT 45
ROYAL ANVERS 45
STANDARD 41
SP .CHARLEROI 41
MECHELEN 34
RACING GENK 34
ZULTE-WAREGEM 31
ANDERLECHT 30
ST.TRUIDEN 29
RE MOUSCRON 27
EUPEN 23
KORTRIJK 23
WAASLAND-BEVEREN 20
OOSTENDE 18
BRUGES CIRCLE 11