La Belgique, un pas en avant de la Norme

BELGIQUE SECTION 1A, 27e JOUR
Vendredi 21.02.2020
20:30 COURSE KORTRIJK GENK 0-1
Samedi 22.02.2020
18:00 STANDARD-ROYAL ANVERS 1-0
20:00 RE BRUS DE MOUSCRON-CIRCLE 0-1
20:00 WAREGEM OOSTENDE-ZULTE 1-1
20:30 MECHELEN-WAASLAND BEVEREN 4-0
Dimanche 23.02.2020
14:30 BRUJAS-SP.CHARLEROI
18h00 ANDERLECHT-EUPEN
20:00 GENT-ST.TRUIDEN
CLASSIFICATION:
SORCIÈRES 61
GENT 52
SP .CHARLEROI 48
STANDARD 48
ROYAL ANVERS 47
RACING GENK 41
MECHELEN 40
ZULTE-WAREGEM 35
ANDERLECHT 34
RE MOUSCRON 33
KORTRIJK 32
ST.TRUIDEN 32
EUPEN 26
OOSTEND 22
WAASLAND-BEVEREN 20
BRUGES CIRCLE 20