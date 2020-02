La bête noire du Bernabéu

Pas prévu Pep Guardiola avoir le meilleur des reçus quand, ce mercredi, montez sur Santiago Bernabeu. Il n’est pas difficile non plus de comprendre: l’entraîneur de Santpedor est devenu, depuis ses débuts sur les bancs,une bête noire du hobby blanc. Son étape au Barça a été clairement marquée par des victoires historiques dans le temple de l’éternel rival. À Chamartín, il n’a jamais perdu en tant que Barca.

25/02/2020

Loi du 26/02/2020 à 11h00

CET

Pol Ballús

Entre 2008 et 2012, quand il a dirigé le FC Barcelone, Pep a visité le temple blanc de un total de sept occasions. Terminé avec cinq victoires. Parmi eux, évidemment, l’emblématique 2-6 de 2009 ou le 0-2 en demi-finale des Champions marqué par une œuvre d’art de Leo Messi. La tyrannie de Pep à Santiago Bernabéu a pris fin quand il a changé d’équipe. En demi-finale de la Ligue des champions 2014, il a affronté le Real Madrid en tête du Bayern Munich. Il y a eu sa première défaite au stade, au match aller, quand il est tombé 1-0. Au total, Guardiola a remporté cinq matchs, égalisé deux et perdu dans son domaine.

L’hex de Manchester City

Le Real Madrid est, en fait, le rival qu’il a affronté le plus de fois dans sa carrière: un total de 17. Il a remporté plus de la moitié des duels (9), égalé le quartz et perdu quatre autres. Devant lui, il aura un autre défi: faire gagner Manchester City pour la première fois au Bernabéu.

Ce sera la troisième visite au stade bleu ciel bleu. Les deux précédents se sont soldés par une défaite. Le premier, en phase de groupes de la Ligue des champions 2012. La City s’est imposée deux fois dans le score, mais a fini par perdre 3-2. Plus tard, il est revenu à Santiago Bernabéu dans ce qui était jusqu’à présent son meilleur record d’Europe: une demi-finale de Ligue des champions. La ville de Pellegrini a perdu 1-0 et était sur la route de la finale. Demain, nous saurons si la troisième fois est le charme, mais la vérité est que Pep Guardiola ne manque généralement pas d’occasions de marquer l’histoire.