La blague de Gallardo après son opération: “C’était comme ma semaine, ça dure, ha”

Marcelo Gallardo il a traversé une dure semaine où il a su avancer. Jeudi, il a été opéré par des calculs rénaux et ce dimanche, il était dans la banque de Rivière, qui a gagné 2-1 à Union et reste le seul leader du Super ligue.

Après la victoire, la “poupée” s’est exprimée lors d’une conférence de presse et a plaisanté avec son état de santé. “C’était un match très dur, très disputé, très physique, sur un terrain très difficile et devant un rival qui nous a compliqué. C’était comme ma semaine, dur, ha”, a-t-il lancé en riant.

“Je suis heureux parce que nous avons proposé un match qui avait été présenté de manière défavorable, non seulement dans le résultat, mais aussi dans l’approche Union, ce qui nous a compliqués en début de partie. C’est pourquoi nous avons dû changer et commander un peu. De là, nous sommes rentrés pour avoir un certain contrôle, auquel nous n’avons eu aucune entrée », at-il expliqué à propos des revenus de Juan Fernando Quintero au premier semestre par Lucas Martínez Quarta.

Et il a déclaré: “Rétablir un résultat négatif n’est pas facile et aujourd’hui, nous avions l’objectif. Nous sommes arrivés à quelques reprises, mais les quelques-uns qui sont arrivés étaient des buts et nous avons pris trois points très importants.”

Le “Millionaire” a maintenant quatre matchs à jouer et un combat au corps à corps avec La bouche. “Ça va être si dur jusqu’à la fin. Tous les matchs. Vous l’avez vu La bouche il a gagné avec juste sur son terrain contre un adversaire qui venait de jouer la Cup. Je leur ai dit qu’il ne fallait sous-estimer personne, c’est un tournoi très similaire en Argentine. On verra … “, acheva Gallardo.