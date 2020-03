La blessure de Gaich confirmée: entorse de la cheville droite

San Lorenzo a de nouveau gagné en Super League contre Aldosivi bien que le match ait laissé plusieurs joueurs du Cyclone touchés. Et l’un de ceux qui ont subi le plus de blessures était Adolfo Gaich

Le jeune attaquant a quitté le terrain avec des signes évidents de douleur et de larmes. Pour cette raison, on s’attendait à une blessure grave du marqueur qui, à midi aujourd’hui, s’est approché d’une clinique privée pour des études.

En partant, le joueur lui-même a rassuré tout le monde et a déclaré que “heureusement ce n’était pas si grave. C’est une entorse, ça ne devient pas une fracture. Hier c’était très mauvais mais plus à cause de la peur”.

Lors du duel à Mar del Plata, l’attaquant a également ajouté que “malgré le coup, nous devions obtenir ces trois points. J’avais également besoin de me reconvertir personnellement. Je suis heureux. Nous devons continuer sur cette voie.”

Pour terminer, l’attaquant a déclaré qu’après ces études “Ils contacteront le médecin de San Lorenzo pour voir combien de temps et de récupération il doit faire.”

La vérité est que le joueur n’est sûrement pas pour la fermeture de la Super League contre Lanús dimanche prochain. Nous devrons attendre pour voir s’il pourra jouer un match de Super League Cup.