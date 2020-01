La Bolivie a surpris et battu l’Uruguay dans l’épilogue »Pressfootball

Samedi 25 janvier 2020

Dans un match passionnant du début à la fin, la Bolivie a donné la surprise du jour et a battu l’Uruguay 3-2 lors de la troisième date des Jeux olympiques colombiens. Les hauts plateaux ont atteint leurs trois premiers points et sont excités, tandis que les «charrúas» compliquent leur classement.

À la troisième date des qualifications olympiques de 2020, l’équipe de Bolivie a remporté l’Uruguay 3-2 au stade Centennial de la ville d’Arménie. Les hauts plateaux ont fait une excellente présentation et bien que le duel ait été régulier, ils ont réussi à être inégaux à un moment clé de la réunion.

La première étape a été – comme toute la collation – très uniforme. Les deux équipes ont présenté une ville de milieu de terrain, donc la plupart des duels ont été joués dans cette zone du court. Mais c’est l’équipe nationale bolivienne qui allait trouver le premier but du match aux pieds de Moisés Villarroel (25 ′) grâce à un penalty. 1-0 avec lequel les deux équipes iraient se reposer.

Déjà dans la deuxième partie du match, l’Uruguay est sorti avec une plus grande détermination dans la recherche d’un match nul. Malgré cela, l’équipe du haut plateau n’a pas diminué et a réussi à étirer les chiffres à 60 minutes, lorsque Victor Abrego a anticipé la défense et a frappé une tête dans la petite zone des ‘charrúas’. 2-0 et l’excitation des fans de l’équipe entraînée par César Farías s’est déchaînée.

Après le but, l’équipe uruguayenne s’est retournée pour attaquer à la recherche de la parité. La pression «charrúa» a pris effet, puisque à 78 ′ José Luis Rodríguez a mis le 1-2 pour les Orientaux et deux minutes plus tard (80 ′), Federico Viñas a placé l’égalité momentanée sur le tableau de bord.

Déjà avec les deux équipes jouées et sautant le milieu de terrain, le match a perdu le football mais a gagné en émotions. C’est ainsi que les deux équipes ont eu plus d’une occasion d’inégaliser en faveur, mais ce sont les Boliviens qui ont été plus clairs face au but rival. Luis Fernando Saldías a décrété 3-2 à 90 + 4 et avec lui, le résultat final du match.

De cette façon, la Bolivie a obtenu ses 3 premiers points jusqu’ici en pré-olympique et a grimpé à la troisième place du groupe B. L’Uruguay a en revanche compliqué ses options pour se qualifier pour la phase finale du tournoi et est resté à la quatrième place, également avec 3 unités mais avec une différence de buts pire.

