La Bomba de Castilla: Après leur conflit avec Monarriz, les frères Romero pourraient quitter San Lorenzo

Diego Monarriz Il a eu un nouveau conflit avec les frères Romero lors du dernier match contre Talleres. L’entraîneur a décidé d’obtenir Oscar de sorte que Cachila Arias entre, mais Angel l’a interrogé et l’entraîneur a décidé de les retirer tous les deux. Face à cette situation, les Paraguayens sont restés dans les vestiaires et ils n’ont pas accompagné leurs compagnons.

Le conflit est passé à la formation et celui qui a dû intervenir était Marcelo Tinelli. Le président de San Lorenzo est allé pratiquer pour calmer les protagonistes et a mis fin à cette discussion, qui se répète généralement entre le DT et le Romero.

Pour le prochain match contre Racing, Monarriz a décidé de prendre le onze titulaire Oscar Romero pour Lucas Menossi d’entrer et de convenir d’un double cinq avec Gerónimo Poblete. Au lieu de cela, ÁAngel va partir depuis le début avec Adolfo Gaich en tête.

Ce qui est certain, c’est que La situation de Romero n’est pas la meilleure et en juin, ils pourraient prendre une décision décisive. Selon ce que Martín Castilla a déclaré à CNN Deportes, les frères évaluent la possibilité de quitter le cyclone au milieu de l’année Sa continuité n’est pas garantie, mais tout peut arriver avec les Paraguayens.

Il convient de noter que Monarriz a également menacé de partir si le Romero ne changeait pas d’attitude sur le campus de San Lorenzo. Jusqu’à présent, tout semble indiquer que la situation est maîtrisée et que le Cyclone terminera la saison de la meilleure façon, mais … que se passera-t-il en juin?