La Bomba de Castilla: Jorge Sampaoli est arrivé à l’Atlético Mineiro et a demandé d’embaucher Lucas Pratto

Après avoir perdu la Super League dans une main dans la main avec Boca, à River, ils ont commencé à planifier ce qui sera l’assemblée du campus Dans l’attente de la saison prochaine. Plusieurs joueurs ont reçu des offres sur ce marché de pass qui s’est passé, mais du club Núñez ils ont décidé de rejeter les propositions de maintien de la base et continuer à lutter contre les titres. Le seul qui est parti était Palais Exequiel.

Cependant, il est très difficile pour le millionnaire de conserver les joueurs au milieu de l’année. En premier lieu, Ignacio Scocco Votre contrat expire et vous pouvez retourner chez Newell pendant Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel et Rafael Santos Borré ils auraient un destin européen en échange de chiffres millionnaires. Mais ce n’est pas tout …

Selon ce que Martín Castilla a déclaré à CNN Deportes, Lucas Pratto a de bonnes chances de quitter River et retour à l’Atlético Mineiro, où il a été pendant plus de trois saisons et a remporté un titre en tant que figure. Sans aller plus loin, l’une des conditions qu’il a posées Jorge Sampaoli avant d’assumer dans le club Galo est pour apporter quatre ou cinq renforts hiérarchiques et l’un de ceux ciblés est l’ours Pratto.

L’attaquant n’est pas à son meilleur à River et pourrait partir en milieu d’année pour retrouver son meilleur niveau, ce qui l’a mené une fois à l’équipe nationale argentine. La vérité est que le millionnaire ne veut pas le laisser partir pour un prêt et demandera de l’argent pour son laissez-passer. Cela arrivera-t-il?