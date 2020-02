La Bomba de Castilla: Lisandro López a défini la date de sa retraite

“J’ai toujours dit que je n’imaginais pas le football, aujourd’hui je pense un peu plus. Aujourd’hui, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je suis clair que je ne veux pas être technicien, peut-être que je collabore d’un autre côté. Technicien non, je ne me vois pas là-dedans” mettre. Je pense un peu mieux pour rester attaché au football, mais je ne sais clairement pas “, a déclaré il y a quelques jours Lisandro López, en dialogue avec le site officiel du Racing.

Le capitaine de l’Académie a un contrat avec le club d’Avellaneda jusqu’à la mi-2020, mais à 36 ans, il ne sait toujours pas ce qui va arriver à son avenir professionnel Selon ce que Martín Castilla a déclaré à CNN Deportes, Licha López suspendra les chaussons et prendra sa retraite du football à mi-chemin de cette année. La raison? L’attaquant ne se sent pas à l’aise avec l’idée de Sebastián Beccacece et pourrait quitter l’activité à la fin de cette saison.

Bien que Racing doive jouer la prochaine Copa Libertadores, le capitaine doit décider ce qu’il fera de sa carrière. Tout dépendra des résultats, mais la vérité est que la retraite est proche Et cela peut arriver au milieu de l’année. La ‘Bomba de Castilla’ dit qu’en juin l’histoire se termine … sera-ce vrai cette fois?